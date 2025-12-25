Mi cuenta

+Deportes

Miguel Ferro repite triunfo en el Memorial Paco Allegue y José Luis Picos gana en Cedeira

Las citas locales sirvieron para cerrar el año

Redacción
25/12/2025 21:07
El ganador, recogiendo su premio
El ganador, recogiendo su premio
Cedida
Hasta en cuatro competiciones estuvo presente la representación local en las diferentes citas ajedrecísticas de comarca y provincia. De hecho, dos de ellas coincidieron en una jornada en la que tuvieron lugar tanto el X Memorial Paco Allegue como el Torneo de Nadal de Cedeira.

En la primera de las citas, con la Casa da Cultura eumesa como sede, Miguel Ferro repetía un triunfo con el que ya se había hecho en el Memorial Ardá, sumando seis puntos en un evento al que acudió el edil de Deportes, el alcalde y la familia del homenajeado. Una competición en la que los jóvenes Hugo Antón y Martín Arzúa lo acompañaron en estos puestos de privilegio, en la segunda y tercera posición.

También en esa misma jornada tenía lugar en la Sala Áncora, en Cedeira, el torneo navideño organizado por la Asociación Galega de Axedrecistas y el Círculo Narón. Una prueba en la que José Luis Picos Nebril inscribió su nombre en la primera posición, tras una dura batalla con, precisamente, el dirigente naronés Juan Caneiro, que fue segundo. Al día siguiente, en A Coruña, el MF cubano Marco Morales participó en el relámpago en Espacio Coruña, siendo primero y en la cita de Nadal, en la que fue quinto.

