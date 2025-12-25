El naronés Carlos Aguilar sella en Viveiro su plata copera

Aguilar, a la derecha, con su compañero Rouco en el cajón de A Mariña cc cambre

Con un excelente sabor de boca y todavía celebrando los éxitos cosechados hace unas jornadas en la clausura de la Copa Galicia, la delegación local de “riders” pone el broche a una exitosa campaña de ciclocross. Y lo hace en la prueba reina del calendario autonómico y la que corona a los mejores nombres de la comunidad, el Campeonato Gallego que se disputa con motivo del XVIII Ciclocross Castelo de Maceda.

Será el trazado ourensano el que reciba a deportistas como el canterano naronés Carlos Aguilar, en las filas del Club Ciclista Cambre, que viene de cerrar su gran actuación en el trofeo autonómico, así como su compañero Manuel Rouco y la ya cadete Lara Fernández.

Serán parte de una más amplia representación de la comarca que tome la salida el domingo día 28 en el circuito ouresano, a partir de las 10.00 horas, de cara a hacer frente a un trazado de unos 2.800 metros de longitud. Una competición que será, además, puntuable para la Copa Deputación de Ourense, y con la que la delegación local más joven y la más veterana esperan continuar con sus buenos resultados y poner el broche a una excelente campaña.

Trofeo

Y muchos de ellos lo hacen todavía con la inercia de sus buenas actuaciones en un trofeo autonómico que regresó a la Mariña lucense después de casi una década. Lo hizo con la disputa de la prueba de Viveiro y con todavía varias incógnitas en los cajones de la Copa Galicia. Uno de ellos era en el grupo de edad infantil, en el que el “rider” de Narón Carlos Aguilar peleaba por ascender a un segundo lugar que finalmente saboreó.

El local llegaba empatado a puntos con Sergio Villaverde y este último cruzó la línea de meta en cuarta posición, con el local del Cambre en la tercera, sumando los celebrados puntos para superarlo en este marcador general y colgarse una trabajada medalla de plata. Una prueba viveirense en la que, de nuevo, Manuel Rouco fue el más rápido, y que, con sólo la mitad del calendario del trofeo disputado, se aupó a la cuarta posición, destacando sus triunfos en la últimas tres competiciones.

En el quinto lugar finalizó una Lara Fernández que rozó el podio final cadete en la general, aunque sí que pudo subir al de A Mariña. La del Cambre fue tercera en esta última carrera, en un trofeo en el que peleó hasta la última curva para mejorar este asimismo celebrado lugar. E intercambiando estos puestos terminó la también ferrolana del Cambre Sara Cerezo.

La infantil fue cuarta en la cita de Viveiro, si bien ocupó el cuarto lugar en la general de esta franja de edad. Y con la cantera contando con un brillo casi cegador, al que también aportó su chispa el cadete del Esmelle Xoel ­Lourenzo –noveno en Viveiro–, también destacaron Marcos Gómez –As Pontes– en élite y los veteranos M40 Fermín Leira –Pulpeiros Mugardos– y Xorxe Lourenzo –Esmelle–, con los primeros sextos y este último séptimo. Un impulso que toda esta delegación comarcal intentará aprovechar en el citado Campeonato Gallego de Ourense para demostrar, una vez más que el ciclismo local, y concretamente el ciclocross, vive un gran momento.