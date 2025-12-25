El eterno"34" de Antón Varela, el Pontedeume le dedica su victoria y retira su dorsal

Los dos equipos, con la pancarta en recuerdo a su compañero Daniel Alexandre

No fue un derbi más el que cerró 2025 para Balonmano Pontedeume y Narón. Fue el derbi de Antón Varela Veiga y el partido en el que amigos, familia y compañeros quisieron recordarlo haciendo una de las cosas que más le gustaba, jugar al balonmano.

El regreso de la entidad eumesa a casa fue, además, ante el conjunto naronés, recordando así todavía de manera más especial al joven deportista de la villa, de 24 años y fallecido a finales del pasado mes de noviembre. Antes del inicio del encuentro integrantes de las dos entidades desplegaron una pancarta en la que se podía leer “Antón, sempre con nós” en recuerdo de su compañero.

Fue un duelo cargado de emotividad y en el que el conjunto eumés pudo dedicarle el triunfo a su compañero, anotándose el segundo derbi liguero –el primero habían firmado tablas– por un marcador de 31-29. Un partido de idas y venidas, de alternancias en el marcador especialmente en la primera parte, en el que los eumeses se marcharon al descanso ya por delante (16-13), con un triunfo que terminaron de cimentar en el segundo tiempo.

Futuro homenaje

Un partido que fue el primero de los actos en recuerdo de Antón, ya que la entidad eumesa ha anunciado que al final de temporada se llevará a cabo un homenaje, anunciándose la fecha próximamente. Además, los de A Casqueira han retirado el dorsal 34 de todas sus formaciones, número que lucía Varela en su camiseta y que será suyo para siempre.