Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El eterno"34" de Antón Varela, el Pontedeume le dedica su victoria y retira su dorsal

Los balonmanistas eumeses se impusieron al Ojo de Nómada Narón en un emotivo derbi dirimido en A Casqueira en el que se recordó al fallecido jugador

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
25/12/2025 20:50
Los dos equipos, con la pancarta en recuerdo a su compañero
Los dos equipos, con la pancarta en recuerdo a su compañero
Daniel Alexandre
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

No fue un derbi más el que cerró 2025 para Balonmano Pontedeume y Narón. Fue el derbi de Antón Varela Veiga y el partido en el que amigos, familia y compañeros quisieron recordarlo haciendo una de las cosas que más le gustaba, jugar al balonmano.

El regreso de la entidad eumesa a casa fue, además, ante el conjunto naronés, recordando así todavía de manera más especial al joven deportista de la villa, de 24 años y fallecido a finales del pasado mes de noviembre. Antes del inicio del encuentro integrantes de las dos entidades desplegaron una pancarta en la que se podía leer “Antón, sempre con nós” en recuerdo de su compañero.

Fue un duelo cargado de emotividad y en el que el conjunto eumés pudo dedicarle el triunfo a su compañero, anotándose el segundo derbi liguero –el primero habían firmado tablas– por un marcador de 31-29. Un partido de idas y venidas, de alternancias en el marcador especialmente en la primera parte, en el que los eumeses se marcharon al descanso ya por delante (16-13), con un triunfo que terminaron de cimentar en el segundo tiempo.

Futuro homenaje

Un partido que fue el primero de los actos en recuerdo de Antón, ya que la entidad eumesa ha anunciado que al final de temporada se llevará a cabo un homenaje, anunciándose la fecha próximamente. Además, los de A Casqueira han retirado el dorsal 34 de todas sus formaciones, número que lucía Varela en su camiseta y que será suyo para siempre.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Canteranos de la entidad local

Cuenta atrás para el primer Campus y Torneo de Nadal del Balonmano Narón
Redacción
El colectivo critica que, tras resolverse las alegaciones, apenas han mejorado las baremaciones

Los profesionales del parque de bomberos de Ferrol se plantan ante la nueva RPT
J Guzmán
La solera del establecimiento ya se encuentra preparada para la aplicación de las dos capas de hormigón

El Bambú Club empieza a mostrar su nueva cara un mes y medio después del inicio de las obras
J Guzmán
Aguilar, a la derecha, con su compañero Rouco en el cajón de A Mariña

El naronés Carlos Aguilar sella en Viveiro su plata copera
Miriam Tembrás