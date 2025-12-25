Cuenta atrás para el primer Campus y Torneo de Nadal del Balonmano Narón

Canteranos de la entidad local Cedida

El Balonmano Narón continúa con su trabajo de promoción de la disciplina y la entidad de A Gándara ya tiene todo listo para la primera edición de su Campus de Nadal. Una novedosa iniciativa a celebrarse los días 29 y 30 de este mes y el 2 de enero, y en la que ya han confirmado su presencia más de una veintena de nombres, muchos de ellos ya integrantes de la entidad y otros que quieren acercarse a esta disciplina.

Además, el club de A Gándara acogerá en este pabellón, al día siguiente, el día 3, su I Torneo de Nadal, en el que participarán categorías de base y asimismo viejas glorias, de la entidad anfitriona, Arteixo y Pontedeume.