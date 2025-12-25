Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Buenos debuts para el Arco Narón en la cita de Nadal de Corme

Cuatro de sus cinco arqueras se estrenaban en competición fuera de sus fronteras

Redacción
25/12/2025 21:10
Las arqueras, con su entrenadora Pitusa
Las arqueras, con su entrenadora Pitusa
Cedida
El Trofeo de Nadal de Corme sirvió a la cantera naronesa para despedir el año en una cita no sólo deportiva, sino también lúdica, en la que la tradicional competición se mezclaba con juegos y pruebas de habilidad y rapidez con arco y flechas.

Hasta allí se desplazaron cuatro deportistas de la escuela municipal de tiro con arco, con cuatro debuts fuera de las fronteras del municipio. Alba Oca fue la encargada de lograr el oro en esta cita, ganando en la final a Alexia Loureiro en el cuadro de recurvo alevín –11 y 12 años–, una tabla en la que su compañera Julia Blanco fue tercera –cayendo en semifinales ante Loureiro– y Sofía García fue cuarta, cediendo ante su compañera Blanco. En benjamín mixto, Antía García fue tercera, ganando en el último duelo a la también naronesa Carla Rodríguez.

J Guzmán