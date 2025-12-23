Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Recepción a las personas beneficiadas por las ayudas a deportistas del Concello de Ferrol

Casi medio centenar de nombres recibirán estas nuevas bonificaciones 

Redacción
23/12/2025 22:08
Foto de familia de galardonados
Foto de familia de galardonados
Cedida
El compromiso del Concello local con el deporte, como señalan desde el propio ayuntamiento, quedó reflejado hoy con la recepción de 43 de las 47 personas beneficiadas de las nuevas ayudas económicas para sufragar gastos de desplazamiento, estancia, inscripción, etc. a las diferentes competiciones para las que se clasificaron. 

Con una cantidad de 60.000 euros, 25.000 fueron para deportistas menores de 25 años, otros tantos para fases finales de clubes y 10.000 para mayores de 35 años y que sirven para que “poidades seguir soñando en grande”, señaló el alcalde de Ferrol, Rey Varela.

