Diario de Ferrol

+Deportes

Los clubes locales vuelven a destacar en la segunda cita de la Liga Galega máster

La competición tuvo lugar en la piscina de Caranza

Redacción
23/12/2025 22:12
La cita tuvo lugar en Caranza
Una de las citas disputadas
Daniel Alexandre
Con Caranza como sede de la segunda jornada zonal de la Liga Galega máster, la delegación comarcal volvió a demostrar su buen estado de forma. Nombres como Miguel Gracia –Náutico Narón– consiguieron sendas victorias en 50 libre y braza –con su compañero Jesús Blanco segundo en ambas–. Los también naroneses Andrés Díaz y Paula Segovia, junto con Tania López –Ferrol– sumaron también el triunfo en sus citas.

