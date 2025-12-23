Los clubes locales vuelven a destacar en la segunda cita de la Liga Galega máster

Una de las citas disputadas Daniel Alexandre

Con Caranza como sede de la segunda jornada zonal de la Liga Galega máster, la delegación comarcal volvió a demostrar su buen estado de forma. Nombres como Miguel Gracia –Náutico Narón– consiguieron sendas victorias en 50 libre y braza –con su compañero Jesús Blanco segundo en ambas–. Los también naroneses Andrés Díaz y Paula Segovia, junto con Tania López –Ferrol– sumaron también el triunfo en sus citas.