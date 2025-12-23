Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Lleno en Ares y casi una decena de billetes para las próximas citas autonómicas de 2026

La clasificatoria para los Gallegos de tenis de mesa fue todo un éxito

Redacción
23/12/2025 22:05
Uno de los duelos disputados en el Municipal
Uno de los duelos disputados en el Municipal
Cedida
Un auténtico éxito. Así fue la multitudinaria cita previa para los próximos Campeonatos Gallegos de 2026 y que contó con la organización de un Tenis de Mesa Narón que tuvo en liza a más de medio centenar de nombres de su cantera. 

Una prueba que volvió a llenar el pabellón municipal de Ares y en la que la delegación local consiguió casi una decena de primeras posiciones y, por lo tanto, su billete para las competiciones autonómicas. En el cuadro prebenjamín, el premio fue doble, con Haoli Bi y Anxo López ganando sus respectivos grupos jugando prácticamente en casa. También la alegría fue doble en la competición infantil masculina, con Aarón Roca Domínguez y Ángel Piñón Leirachá haciendo lo propio en los cuadros cinco y seis de esta clasificatoria.

La cita reunió a más de una veintena de participantes entre los siete y los trece años

Los tentáculos del tenis de mesa se expanden hasta Ares

Más información

Y todavía más grande fue la celebración en una franja de edad alevín en la que Bella Martín Nieto, Lía Vila García y Martín Corral Pena se auparon a lo más alto con el premio final de jugar el Autonómico. Una cita gallega en la que también estará su compañero Antón Martín González, el mejor en el cuadro tres sub 23 masculino.

Además de esta numerosa representación naronesa compitieron en Ares los clubes Monte Porreiro, Dez Portas, GAM, San Ciprián, Zas, Vigo, Club del Mar, Terras da Chaira, Gondomar, Vilalba, Oroso y Breogán, entre otros.

