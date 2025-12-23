Mi cuenta

+Deportes

Germán Castrillón, en el grupo Evolución FGA para las próximas elecciones de la Federación Galega

El acto de presentación de esta candidatura tuvo lugar en Compostela

Redacción
23/12/2025 21:47
Castrillón y sus compañeros, durante la presentación de la candidatura
Castrillón y sus compañeros, durante la presentación de la candidatura
Cedida
El expiloto local Germán Castrillón forma parte de la candidatura del grupo Evolución FGA, que se presenta a las próximas elecciones de la Federación Galega de Automobilismo. Un proyecto presentado hace unos días en Compostela y conformado “por un grupo amplo e plural que comparten a mesma visión, construir unha FGA máis moderna, trasparente, próxima e centrada nos deportistas, organizadores e clubs”, señala el colectivo encabezado por García Eiriz.

