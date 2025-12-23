+Deportes
Germán Castrillón, en el grupo Evolución FGA para las próximas elecciones de la Federación Galega
El acto de presentación de esta candidatura tuvo lugar en Compostela
El expiloto local Germán Castrillón forma parte de la candidatura del grupo Evolución FGA, que se presenta a las próximas elecciones de la Federación Galega de Automobilismo. Un proyecto presentado hace unos días en Compostela y conformado “por un grupo amplo e plural que comparten a mesma visión, construir unha FGA máis moderna, trasparente, próxima e centrada nos deportistas, organizadores e clubs”, señala el colectivo encabezado por García Eiriz.