Germán Castrillón, en el grupo Evolución FGA para las próximas elecciones de la Federación Galega

Castrillón y sus compañeros, durante la presentación de la candidatura Cedida

El expiloto local Germán Castrillón forma parte de la candidatura del grupo Evolución FGA, que se presenta a las próximas elecciones de la Federación Galega de Automobilismo. Un proyecto presentado hace unos días en Compostela y conformado “por un grupo amplo e plural que comparten a mesma visión, construir unha FGA máis moderna, trasparente, próxima e centrada nos deportistas, organizadores e clubs”, señala el colectivo encabezado por García Eiriz.