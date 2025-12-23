Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Rally Cidade de Narón se cae del Campeonato de España

La Escudería Siroco confirma que no organizará la cita en 2026 pero espera que regrese en el siguiente ejercicio

Iago Couce / Miriam Tembrás
23/12/2025 21:39
Jorge Cagiao y Javier Martínez, celebrando el triunfo en la pasada edición de la carrera local
Jorge Cagiao y Javier Martínez, celebrando el triunfo en la pasada edición de la carrera local
Daniel Alexandre
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La comarca se queda, al menos para el próximo año 2026, sin pruebas en el calendario nacional de rallys. Un vacío que, concretamente, llegará al conocerse que el Rally Cidade de Narón no se disputará ni en sus fechas habituales –finales de mayo– ni en otras en el próximo ejercicio. Un baja momentánea confirmada tanto por la entidad organizadora, la Escudería Siroco Narón, como por esta ausencia en el calendario de la Real Federación Española de la disciplina dado a conocer.

La competición automovilística deja así de disputarse por segunda vez en su historia –desde sus inicios en 1988, puntuable para el Gallego de tierra–, uniéndose ahora los motivos económicos que llevan a no celebrar esta cita a la vivida en 2020 con el coronavirus.

Casualmente, un año después, la carrera naronesa regresaba más fuerte que nunca y entrando como puntuable para la primera Copa de España de rallys de asfalto-CERA Recalvi, lugar que mantuvo hasta este año 2025, ya bajo la denominación de Campeonato de España de rallys –CERA–. Una marcha que, como bien apuntan desde la entidad naronesa, es temporal en una competición que esperan recuperar en 2027 si todo lo permite.

Cagiao “tripite” en Narón

Más información

Con la baja naronesa, el calendario nacional quedará conformado por las citas de La Llana en abril, Rallye de Adeje en mayo, Costa del Almería en septiembre y Ciudad de Valencia en noviembre, a la espera de una quinta fecha todavía por anunciar.

Colaboración y paradas

Si bien la Escudería Siroco aparca el próximo ejercicio esta importante actividad, seguirá colaborando en otras citas del calendario autonómico, como son las organizadas por la Escudería Moeche o la de Somozas. Esta última localidad, además, se estrenará el próximo año dentro del calendario autonómico de rallysprint, con una competición fechada para principios de septiembre y que, junto con el de Cerceda-Tordoia, serán las novedades en el programa de esta modalidad.

La citada prueba de Moeche repetirá en un Gallego de slalom que adelgaza al caerse las citas de Rodeiro y Guitiriz –acogiendo esta última este ejercicio su primer rallymix–, manteniéndose As Pontes, la cita modestina, As Somozas y la decana de Fene.

La villa minera es otra, junto Moeche y As Somozas, que repite presencia en los calendarios gallegos, ya que además de su séptimo slalom acogerá dos de las cinco competiciones del Campeonato Autonómico de karting, además de dos jornadas de entrenamientos.

En el calendario de rallys, el Rally de Ferrol mantiene sus habituales fechas del 21 y 22 de agosto, con la cita del Cocido, Noia, Mariña Lucense, Pontevedra, Sur do Condado precediéndola, y con Comarca do Carballiño, San Froilán y Ourense Ribeira Sacra protagonizando esta recta final del Campeonato Gallego que finalizará a principios del mes de noviembre.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Portadores de San Juan Evangelista en la Semana Santa de 2024

Un portador denuncia a la Cofradía de Dolores y a un responsable ante la AEPD
Redacción
Los jugadores del Racing se lamentan tras la derrota sufrida en Avilés

Al Racing de Ferrol lo condenan los goles finales
Juan Quijano
Las obras en los campos fueron adjudicadas a la empresa Prace

Adjudicados los servicios de arqueología para la segunda fase de “Abrir Ferrol ao Mar”
J Guzmán
El alcalde, José Manuel Rey, durante su comparecencia posterior a la última Xunta de Goberno Local

El Concello celebra el apoyo unánime sindical a su nueva Relación de Puestos de Trabajo
J Guzmán