El Rally Cidade de Narón se cae del Campeonato de España

Jorge Cagiao y Javier Martínez, celebrando el triunfo en la pasada edición de la carrera local Daniel Alexandre

La comarca se queda, al menos para el próximo año 2026, sin pruebas en el calendario nacional de rallys. Un vacío que, concretamente, llegará al conocerse que el Rally Cidade de Narón no se disputará ni en sus fechas habituales –finales de mayo– ni en otras en el próximo ejercicio. Un baja momentánea confirmada tanto por la entidad organizadora, la Escudería Siroco Narón, como por esta ausencia en el calendario de la Real Federación Española de la disciplina dado a conocer.

La competición automovilística deja así de disputarse por segunda vez en su historia –desde sus inicios en 1988, puntuable para el Gallego de tierra–, uniéndose ahora los motivos económicos que llevan a no celebrar esta cita a la vivida en 2020 con el coronavirus.

Casualmente, un año después, la carrera naronesa regresaba más fuerte que nunca y entrando como puntuable para la primera Copa de España de rallys de asfalto-CERA Recalvi, lugar que mantuvo hasta este año 2025, ya bajo la denominación de Campeonato de España de rallys –CERA–. Una marcha que, como bien apuntan desde la entidad naronesa, es temporal en una competición que esperan recuperar en 2027 si todo lo permite.

Cagiao “tripite” en Narón Más información

Con la baja naronesa, el calendario nacional quedará conformado por las citas de La Llana en abril, Rallye de Adeje en mayo, Costa del Almería en septiembre y Ciudad de Valencia en noviembre, a la espera de una quinta fecha todavía por anunciar.

Colaboración y paradas

Si bien la Escudería Siroco aparca el próximo ejercicio esta importante actividad, seguirá colaborando en otras citas del calendario autonómico, como son las organizadas por la Escudería Moeche o la de Somozas. Esta última localidad, además, se estrenará el próximo año dentro del calendario autonómico de rallysprint, con una competición fechada para principios de septiembre y que, junto con el de Cerceda-Tordoia, serán las novedades en el programa de esta modalidad.

La citada prueba de Moeche repetirá en un Gallego de slalom que adelgaza al caerse las citas de Rodeiro y Guitiriz –acogiendo esta última este ejercicio su primer rallymix–, manteniéndose As Pontes, la cita modestina, As Somozas y la decana de Fene.

La villa minera es otra, junto Moeche y As Somozas, que repite presencia en los calendarios gallegos, ya que además de su séptimo slalom acogerá dos de las cinco competiciones del Campeonato Autonómico de karting, además de dos jornadas de entrenamientos.

En el calendario de rallys, el Rally de Ferrol mantiene sus habituales fechas del 21 y 22 de agosto, con la cita del Cocido, Noia, Mariña Lucense, Pontevedra, Sur do Condado precediéndola, y con Comarca do Carballiño, San Froilán y Ourense Ribeira Sacra protagonizando esta recta final del Campeonato Gallego que finalizará a principios del mes de noviembre.