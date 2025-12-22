Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rugby

Rugby Ferrol y Fendetestas se despiden de 2025 con sendas derrotas

Ambos conjuntos no lograron anotar en sus respectivos duelos

Redacción
22/12/2025 20:49
Los jugadores del Rugby Ferrol se lamentan de la derrota en A Coruña
Los jugadores del Rugby Ferrol se lamentan de la derrota en A Coruña
Cedida
Tanto el Rugby Ferrol como el Fendetestas no pudieron despedir de peor manera el año 2025. El conjunto de la ciudad naval cayó en su visita a uno de los pesos pesados de la categoría, el CRAT A Coruña (42-0), mientras que el cuadro pontés también perdió contra otro de los “cocos”, el Kaleido Universidad de Vigo (0-97). La décima jornada ya empezó torcida para los equipos de la comarca.

El Rugby Ferrol se plantó en A Coruña para tratar de dar la sorpresa y tumbar a “uno de los candidatos al título y contra nosotros lo demostraron. Estuvieron muy sólidos en la delantera y nosotros intentamos arreglar lo de toda la temporada, pero no pudimos”, se lamentó Gus Piñón. Con todo, el técnico confía en sus jugadores y añadió que “buscamos seguir mejorando en todos los aspectos en la segunda vuelta para seguir creciendo como equipo”. 

Si ese duelo fue mal, el del Fendetestas fue peor, ya que volvió a estar escaso de efectivos. Además, se dio la casualidad de que “xogamos o peor partido do ano. Foi a primeira vez que non anotamos. Fixemos de todo para facelo, pero non serviu. Agora temos bastante tempo de descanso onde esperamos recuperar xogadores e afrontar os últimos cinco partidos de liga da mellor maneira posible”, apuntó Xose Montero, directivo del club pontés. 

