Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Pedro Blanco, nuevo doblete dorado

El del Renbukan fue el mejor en kata y kumite en la Liga Galega dirimida en A Malata

Redacción
22/12/2025 22:13
A Malata acogió la segunda cita autonómica
A Malata acogió la segunda cita autonómica
Daniel Alexandre
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El mejor kárate autonómico de base deslumbró en Ferrol, concretamente en el pabellón de A Malata, con la disputa de la segunda jornada de una Liga Galega que comenzó hace pocas semanas en Lugo. Una competición en la que prácticamente todas las entidades locales en liza se subieron al cajón de la ciudad naval, destacando los quince oros que sumaron en sus casilleros la Escuela Superior de Kárate de Narón –ESKN–, Rebunkan, Artes Marciales Fene, Bunkai y Grupo Bazán. 

La entidad naronesa se subió a lo más alto del cajón en Ferrol gracias a las actuaciones de sus deportistas en combate Daniel Moral –alevín -28 kilos iniciación–, Daniel Pico –kumite -45 kilos iniciación–, Lucy Rey –+42 kilos avanzado–, Zulema Portela –+42 kilos iniciación–, todos estos últimos en infantil. Unos oros que asimismo lograron Mohamed Amid El Moussaoui –júnior -61 kilos– y Samuel Roca –júnior +76 kilos– para completar este palmarés dorado, y que asimismo contó con otras nueve medallas de plata y bronce.

Blanco, en el centro, destacó tanto en técnica como en combate
Blanco, en el centro, destacó tanto en técnica como en combate
Cedida

El Renbukan siguió esta línea de victorias con cinco primeras posiciones, de la mano de un Pedro Blanco que logró el doblete de la jornada, al ser el mejor juvenil tanto en kata iniciación como en kumite -45 kilos. La alevín Julia Vázquez –+32 kilos avanzado–, Álvaro López –infantil +45 kilos– y Ramón Vázquez –juvenil avanzado -40 kilos– cerraron también una gran actuación delante de los suyos ocupando las primeras posiciones en sus cuadros de kumite. 

AM Fene, Bunkai y Grupo Bazán, se subieron también a lo más alto. Los oros de la entidad fenesa se quedaron, además, en la misma casa, la de las hermanas Sara y Laura Torrecilla, con triunfos en júnior -53 kilos e infantil -42 kilos. Una lista de victorias comarcales en las que también inscribieron sus nombres Sofía Ramos –Bunkai–, María Ventureira –San Francisco de Teo– y Sebastián Ionut Bulai –Grupo Bazán– en kata cadete y júnior y kumite cadete -70 kilos, respectivamente, en una exitosa jornada.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

FCT operará la terminal de contenedores hasta 2063

El Puerto aprueba una extensión de la concesión de 15 años al grupo Yilport para la terminal de contenedores
Redacción
Pleno de Ferrol Diciembre

El pleno aprueba el convenio de la Cátedra de Arqueoloxía con un reconocimiento extrajudicial
Redacción
Foto de familia de las entidades organizadoras y deportistas

Minikatas con June Moreno como invitada
Redacción
Tenreiro, con su medalla y diploma

Mario Tenreiro vuelve al podio en la Copa de Torrelavega
Redacción