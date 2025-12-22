Pedro Blanco, nuevo doblete dorado

A Malata acogió la segunda cita autonómica Daniel Alexandre

El mejor kárate autonómico de base deslumbró en Ferrol, concretamente en el pabellón de A Malata, con la disputa de la segunda jornada de una Liga Galega que comenzó hace pocas semanas en Lugo. Una competición en la que prácticamente todas las entidades locales en liza se subieron al cajón de la ciudad naval, destacando los quince oros que sumaron en sus casilleros la Escuela Superior de Kárate de Narón –ESKN–, Rebunkan, Artes Marciales Fene, Bunkai y Grupo Bazán.

La entidad naronesa se subió a lo más alto del cajón en Ferrol gracias a las actuaciones de sus deportistas en combate Daniel Moral –alevín -28 kilos iniciación–, Daniel Pico –kumite -45 kilos iniciación–, Lucy Rey –+42 kilos avanzado–, Zulema Portela –+42 kilos iniciación–, todos estos últimos en infantil. Unos oros que asimismo lograron Mohamed Amid El Moussaoui –júnior -61 kilos– y Samuel Roca –júnior +76 kilos– para completar este palmarés dorado, y que asimismo contó con otras nueve medallas de plata y bronce.

Blanco, en el centro, destacó tanto en técnica como en combate Cedida

El Renbukan siguió esta línea de victorias con cinco primeras posiciones, de la mano de un Pedro Blanco que logró el doblete de la jornada, al ser el mejor juvenil tanto en kata iniciación como en kumite -45 kilos. La alevín Julia Vázquez –+32 kilos avanzado–, Álvaro López –infantil +45 kilos– y Ramón Vázquez –juvenil avanzado -40 kilos– cerraron también una gran actuación delante de los suyos ocupando las primeras posiciones en sus cuadros de kumite.

AM Fene, Bunkai y Grupo Bazán, se subieron también a lo más alto. Los oros de la entidad fenesa se quedaron, además, en la misma casa, la de las hermanas Sara y Laura Torrecilla, con triunfos en júnior -53 kilos e infantil -42 kilos. Una lista de victorias comarcales en las que también inscribieron sus nombres Sofía Ramos –Bunkai–, María Ventureira –San Francisco de Teo– y Sebastián Ionut Bulai –Grupo Bazán– en kata cadete y júnior y kumite cadete -70 kilos, respectivamente, en una exitosa jornada.