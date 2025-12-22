Ourense se rinde a Atletismo Narón, Ferrol y Bruno Castro

Los naroneses sub 14, en el podio Cedida

Tres bronces, una plata por clubes, un importante número de preseas individuales y un nuevo número uno al frente del ránking nacional. Ese fue el celebrado premio que la delegación comarcal cosechó en una pista de Expourense, capital del atletismo gallego y nacional.

Fue el ferrolano Bruno Castro –Coruña Comarca– el que rompió todos sus registros previos para no sólo hacerse con la primera posición en triple salto en el Gallego sub 16 por entidades, sino para, con su 14,20 metros mejorar su propia marca “indoor” -que estaba en 13,79 metros, firmada el pasado marzo- e inscribir su nombre en el ranking estatal de la modalidad. Y si bien el Coruña Comarca de Castro no pudo estar en el podio por entidades –tampoco con un equipo femenino en el que formó la también local Lola Vigo, tercera en altura–, sí que lo hizo, por partida doble, el Atletismo Narón, tercero tanto en masculino como en femenino.

Castro, con su técnico Tomás Pérez

Un lugar de bronce construido gracias a las actuaciones de Mauro Seguín –300 metros– y Erik Graña –longitud–, ganando sus citas y con Lois Corral –60–, Guillermo Ortigueira –3.000–, Mario García –60 vallas– e Irene Montero –peso– en la segunda posición. Un palmarés que completó el relevo femenino y masculino 4x400, Noa Seoane –60–, Sara Otero –1.000–, Ruth Lage –60 vallas– y Ángela Lendoiro –longitud–. Unas celebradas actuaciones entre las que también destaca el bronce de Lorena Piñeiro, del Ferrol Atletismo.

Trofeo Abanca

Esta cita dio paso el domingo a un Trofeo Abanca en el que estuvieron en liza los mejores equipos gallegos sub 10, sub 12 y sub 14. En esta última franja de edad, el Atletismo Narón fue el único en hacer sombra al ganador Gimnástica de Pontevedra, siendo segundo en la tabla masculina. Sergio Silva fue el mejor en 1.000 metros, con sus compañeros Jorge García –triple–, Mateo Fernández –altura– y Samuel Sabín –60 metros– inscribiendo su nombre como segundos clasificados, en una prueba en la que, si bien el equipo femenino no alcanzó ese cajón por clubes, sí que lo hicieron sus deportistas Antía Suárez –peso–, Vega Yáñez –1.000– y Noa Carracedo –pértiga–, oro, plata y bronce, respectivamente.

En sub 10 y sub 12, no hubo cajón por equipos, pero sí destacaron varios nombres a nivel individual. En el cuadro de menor edad, Ainé Gutiérrez –con mejor marca personal en 50 metros– y el relevo 4x50 del Ferrol Atletismo ocuparon la segunda plaza. Un lugar que ocupó Pedro Tuimil en altura sub 12, con Martín Rodríguez, tercero en 500.