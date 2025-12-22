Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Ourense se rinde a Atletismo Narón, Ferrol y Bruno Castro

El club naronés logró una plata y tres bronces y el del Coruña Comarca, un nuevo récord

Redacción
22/12/2025 21:58
Los naroneses sub 14, en el podio
Cedida
Tres bronces, una plata por clubes, un importante número de preseas individuales y un nuevo número uno al frente del ránking nacional. Ese fue el celebrado premio que la delegación comarcal cosechó en una pista de Expourense, capital del atletismo gallego y nacional. 

Fue el ferrolano Bruno Castro –Coruña Comarca– el que rompió todos sus registros previos para no sólo hacerse con la primera posición en triple salto en el Gallego sub 16 por entidades, sino para, con su 14,20 metros mejorar su propia marca “indoor” -que estaba en 13,79 metros, firmada el pasado marzo- e inscribir su nombre en el ranking estatal de la modalidad. Y si bien el Coruña Comarca de Castro no pudo estar en el podio por entidades –tampoco con un equipo femenino en el que formó la también local Lola Vigo, tercera en altura–, sí que lo hizo, por partida doble, el Atletismo Narón, tercero tanto en masculino como en femenino.

Castro, con su técnico Tomás Pérez
Cedida

Un lugar de bronce construido gracias a las actuaciones de Mauro Seguín –300 metros– y Erik Graña –longitud–, ganando sus citas y con Lois Corral –60–, Guillermo Ortigueira –3.000–, Mario García –60 vallas– e Irene Montero –peso– en la segunda posición. Un palmarés que completó el relevo femenino y masculino 4x400, Noa Seoane –60–, Sara Otero –1.000–, Ruth Lage –60 vallas– y Ángela Lendoiro –longitud–. Unas celebradas actuaciones entre las que también destaca el bronce de Lorena Piñeiro, del Ferrol Atletismo.

Trofeo Abanca

Esta cita dio paso el domingo a un Trofeo Abanca en el que estuvieron en liza los mejores equipos gallegos sub 10, sub 12 y sub 14. En esta última franja de edad, el Atletismo Narón fue el único en hacer sombra al ganador Gimnástica de Pontevedra, siendo segundo en la tabla masculina. Sergio Silva fue el mejor en 1.000 metros, con sus compañeros Jorge García –triple–, Mateo Fernández –altura– y Samuel Sabín –60 metros– inscribiendo su nombre como segundos clasificados, en una prueba en la que, si bien el equipo femenino no alcanzó ese cajón por clubes, sí que lo hicieron sus deportistas Antía Suárez –peso–, Vega Yáñez –1.000– y Noa Carracedo –pértiga–, oro, plata y bronce, respectivamente.

En sub 10 y sub 12, no hubo cajón por equipos, pero sí destacaron varios nombres a nivel individual. En el cuadro de menor edad, Ainé Gutiérrez –con mejor marca personal en 50 metros– y el relevo 4x50 del Ferrol Atletismo ocuparon la segunda plaza. Un lugar que ocupó Pedro Tuimil en altura sub 12, con Martín Rodríguez, tercero en 500.

Séptima posición para Irma Veiguela en la cita estatal de 800 metros dirimida en casa

En la fiesta del atletismo que tuvo lugar en las instalaciones de Expourense, la representación local en la prueba estatal dirimida en este recinto estuvo a cargo de la local Irma Veiguela. Ejerciendo de anfitriona al formar en las filas del Ourense Atletismo, la deportista ferrolana formó en la competición de 800 metros en este Campeonato de España de clubes sub 20, a su vez Trofeo Antonio Ferrer. 

En esta carrera, Veiguela, una de las más jóvenes en la línea de salida, cruzó la línea de meta como séptima clasificada, con un tiempo de 2:19.66, sumando dos puntos para su equipo. Una cita en la que se impuso Corali Jou Fábrega, del FC Barcelona, con un registro de 2:15.03. El Ourense Atletismo finalmente acabó este Nacional en la séptima plaza, con el Facsa Playas de Castellón, Diputación Valencia y el propio Barcelona en los lugares de privilegio de la tabla.

