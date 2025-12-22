Minikatas con June Moreno como invitada

Foto de familia de las entidades organizadoras y deportistas Cedida

Más de 200 judokas se dieron cita en un pabellón de A Casqueira prácticamente lleno para disfrutar del XX Torneo Minikatas de Ferrolterra. Una cita con la presencia de deportistas de toda la comarca, así como llegados de A Coruña, Arteixo, Ames y Teixeiro en esta jornada lúdica y deportiva, en el que los profesores evaluaron a su alumnado.

Además, en esta edición pudo participar la campeona de España absoluta, júnior y universitaria, June Moreno, que realizó una exhibición y disfrutó con la cantera local. Asimismo, esta iniciativa sirvió para recoger alimentos no perecederos y útiles de aseo personal para el Banco de Alimentos eumés.