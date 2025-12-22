Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Minikatas con June Moreno como invitada

La actividad tuvo lugar en el pabellón eumés de A Casqueira

Redacción
22/12/2025 22:20
Foto de familia de las entidades organizadoras y deportistas
Foto de familia de las entidades organizadoras y deportistas
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Más de 200 judokas se dieron cita en un pabellón de A Casqueira prácticamente lleno para disfrutar del XX Torneo Minikatas de Ferrolterra. Una cita con la presencia de deportistas de toda la comarca, así como llegados de A Coruña, Arteixo, Ames y Teixeiro en esta jornada lúdica y deportiva, en el que los profesores evaluaron a su alumnado. 

Además, en esta edición pudo participar la campeona de España absoluta, júnior y universitaria, June Moreno, que realizó una exhibición y disfrutó con la cantera local. Asimismo, esta iniciativa sirvió para recoger alimentos no perecederos y útiles de aseo personal para el Banco de Alimentos eumés.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

FCT operará la terminal de contenedores hasta 2063

El Puerto aprueba una extensión de la concesión de 15 años al grupo Yilport para la terminal de contenedores
Redacción
Pleno de Ferrol Diciembre

El pleno aprueba el convenio de la Cátedra de Arqueoloxía con un reconocimiento extrajudicial
Redacción
Tenreiro, con su medalla y diploma

Mario Tenreiro vuelve al podio en la Copa de Torrelavega
Redacción
A Malata acogió la segunda cita autonómica

Pedro Blanco, nuevo doblete dorado
Redacción