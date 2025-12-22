Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Mario Tenreiro vuelve al podio en la Copa de Torrelavega

El de la AD Ferrolterra fue tercero en la competición júnior cántabra

Redacción
22/12/2025 22:17
Tenreiro, con su medalla y diploma
Tenreiro, con su medalla y diploma
Cedida
La AD Ferrolterra quiere cerrar este 2025 por la puerta grande y así lo está haciendo gracias a la actuación de sus canteranos. Si hace unos días era Xabier Mauriz el que, por primera vez, se imponía en una Copa de España, siendo el mejor infantil en Canarias, hace unas jornadas su compañero Mario Tenreiro se subió también al podio. 

El de la AD Ferrolterra, con su medalla

En su caso, el júnior acudió a Torrelavega para participar en la Copa de España de Cantabria, y lo hizo en un grupo de peso corporal de -81 kilos en el que se colgó la medalla de bronce. Una tercera posición que Tenreiro ya había conseguido hacía unas semana con motivo de la Supercopa de España dirimida en Gijón.

En esta prueba cántabra también estuvieron sus compañeros Bruno Carrodeguas y Xabi Leira, si bien no pudieron pelear por las preseas, a pesar de que el primero se impuso en dos de sus combates. Por su parte, Hugo López estará esta semana en el Stage Judo Cantabria, para continuar su formación.

