Diario de Ferrol

+Deportes

Ero Doce cruza el charco para ganar a Adrián Ben en la Sin Son

El naronés fue el mejor en la cita de diez kilómetros, por delante del campeón europeo

Redacción
22/12/2025 22:03
Doce fue claro dominador en la cita de Porto do Son
Doce fue claro dominador en la cita de Porto do Son
Cedida
Tuvo que llegar Ero Doce desde Estados Unidos para impedir que el olímpico Adrián Ben se colgase algo más que el bronce en la Popular Sin Son. El naronés, con un tiempo de 28:45, pasó por delante del campeón europeo de 800 metros en esta cita del Circuito Deputación da Coruña, con David de la Fuente –Pinarium–, en la segunda posición tras los diez kilómetros. Iván Puentes estuvo asimismo a punto de adelantar a Ben, siendo finalmente cuarto.

