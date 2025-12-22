El Costa Ártabra se mete entre los ocho mejores de la categoría

El conjunto masculino del BBCA celebra una nueva victoria Cedida

El último partido que disputó el Costa Ártabra en este 2025 no pudo dejar un mejor sabor de boca. Los pupilos de Carlos Cotovad, gracias a su victoria frente al Óptica Cambre (76-81), lograron meterse entre los ocho mejores equipos de Primera Autonómica y podrán seguir luchando por el ascenso. En cambio, sus compañeras del equipo femenino no tuvieron su mejor día ante el Institutos de Compostela Xunta de Galicia (29-85), al igual que Basket Ferrol ante el USC Obradoiro (34-76). La alegría volvió con la victoria del Baxi Ferrol Hotel Almirante frente al Celtas Galicia Playa (48-57).

Pero, sin duda, la noticia más relevante fue ese triunfo épico del BBCA masculino en la prórroga frente a uno de los “gallitos” de su grupo. Los ártabros, desde el inicio, dejaron clara cuál era su objetivo y así se lo hizo saber a su rival, a quién le costó entrar al partido. No fue hasta casi el final del segundo cuarto cuando el Cambre despertó y apretó el partido. Ese arreón continuó tras el paso por los vestuarios, lo que provocó la primera ventaja de los herculinos (50-41). A pesar de ello, no bajaron los brazos y tras un parcial de 6-21, se pusieron tres puntos por delante. Sin embargo, Aarón anotó un triple desde ocho metros que mandó el duelo a la prórroga. En ella, el Costa Ártabra fue mejor y se anotó un trabajado y meritorio triunfo.

Esa buena noticia no tuvo la continuidad esperada, ya que el otro integrante de esa misma división, el Basket Ferrol cayó frente al potente USC Obradoiro, al que Suso Varela considera “el mejor equipo de la categoría, sobre todo a nivel físico. Tienen jugadores muy grandes y con mucho talento. Además, también estuvieron muy acertados y hubo poco que hacer”, indicó al tiempo que añadió que “intentamos competir durante algunas fases. En el último cuarto, cuando bajaron un poco el pistón, estuvimos bien. Seguiremos trabajando en Navidades para prepararnos lo mejor posible para la segunda fase, donde nos jugamos no descender”. De igual manera, el técnico naronés también se vio lastrado por las lesiones de Dani Couce y Agus, sus jugadores con mayor producción ofensiva. El primero “se hizo daño en la rodilla y el segundo en la muñeca. Esperemos que no sea nada grave ni haya nada roto, pero todavía estamos esperando las pruebas”, indicó Varela.

Pero ahí no acabaron las malas noticias, ya que en Primera Nacional, el Costa Ártabra femenino tampoco pudo ganar su compromiso contra el Institutos de Compostela. En su caso, el problema estuvo en que “el aro parecía que tenía un tapón. Durante el primer cuarto jugamos muy bien, movimos correctamente balón, pero los tiros no querían entrar. En el segundo, nos metimos en el partido con un par de triples, pero hasta ahí. En ese momento, tuvimos un par de despistes y ser fueron a 25 puntos y no mantuvimos la concentración. Tenemos que trabajar el tema psicológico porque no puede ser que, porque no metamos, nos vayamos en defensa”, comentó Carlos Vázquez.

Por suerte, el fin de semana acabó con la victoria del equipo de Primera Autonómica del Baxi Ferrol, que superó al Celtas Galicia Playa después de “ser capaces de imponer nuestro ritmo desde el inicio. Aun así, en el tercer cuarto concedimos muchas canastas y eso nos obligó a ajustar en el último para llevarnos la victoria”, reconoció Patri Cabrera.