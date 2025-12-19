El triatlón vuelve a As Pontes, el mejor sitio de Galicia

El Tri Arteixo Aceadeama es el encargado de la organización de esta nueva competición en la villa | Jorge Meis

Dos años ha estado la comarca huérfana de un triatlón para superdeportistas, con toda Galicia viviendo también esta sequía en los últimos doce meses, al no disputarse esta campaña el tradicional Desafío Illas Cíes, que llenaba este gran hueco de la media distancia. Un vacío que en sólo seis meses volverá a llenarse y lo hará, como no podía ser de otra manera, en “la mejor ubicación de toda Galicia” para la celebración y disputa de este tipo de competiciones, las ­inmediaciones del lago de As Pontes.

Así definía Pedro Baranga, del TriArteixo Aceadeama, el que será el futuro escenario del Campeonato Gallego en distancia olímpica y también de la prueba abierta en media distancia –medio “ironman”– que, casualmente, se disputará en la villa en las fechas –28 de junio– en las que también se celebraba su “hermano mayor”, el Northwest Triman.

Si bien, aunque ambas competiciones compartan un idílico y prácticamente perfecto marco, la organización del evento cambia y recala ahora en un TriArteixo –en colaboración con Concello, Federación Galega y clubes deportivos de la villa, como el TriEume– que como señala el propio Baranga “veíamos que se nos iba el triatlón de media distancia en Galicia. Lo que hicimos fue retomar lo que para nosotros es la mejor ubicación gallega, con unas instalaciones, un lago... un sitio inmejorable. Y, además, con la experiencia que tiene el concello a nivel policía, medios... para desarrollar una prueba espectacular, como la que se hacía antes”.

Una idea que se plasmó llamando a la puerta de un ayuntamiento pontés que no dudó en volver a traer el triatlón a casa y abrir así los brazos a ese paso hacia adelante dado por la entidad coruñesa. “Había que hacerlo o esta prueba se muere. No valía quejarse”, añade Baranga, fiel participante de esa cita primigenia en la villa por lo que para él, club y toda la familia del triatlón gallego “es una alegría enorme volver a celebrarla”.

Novedades

El Nortwest Triman da paso ahora a un nuevo Triatlón Lago de As Pontes, que recoge esa competición de media distancia –2.000 metros de natación, 90 kilómetros en bici y 21 de atletismo– que compartía ubicación y fechas con el “ironman”, y que recuperará “el circuito original, todo por el lago”, señala Baranga.

Además, como novedades en esta jornada, se dirimirá también el Gallego de distancia olímpica –1.500 a nado, 40 kilómetros de ciclismo y diez de carrera– y se incluirá la opción de participar por equipos en ambas competiciones. “Para dar una mayor inclusión a mucha más gente, que entre tres amigos que uno corre, otro anda en bici y otro nada, se hace un equipo. Vamos a intentar popularizar lo máximo posible el evento”, explica el representante del TriArteixo. Y no sólo lo harán en este aspecto deportivo, sino también en el social, ya que esa próxima jornada del 28 de junio As Pontes quiere ser una auténtica fiesta dentro y fuera del circuito.

“Habrá actividades, ‘foodtrucks’... que sea una celebración familiar, un fin de semana de triatlón en Galicia, un referente y que la gente se quede contenta”, comentaba Baranga, queriendo retomar ese buen sabor de boca de una competición previa por la que, para ver su repercusión, le llegó a preguntar un compañero deportista alemán en el Nacional de media distancia en Pamplona. “Aquello es un paraíso, me decía. No te das cuenta de la relevancia y de lo bien que se hacía hasta que se deja de hacer. La idea es retomar, con más modestia, y que vuelva a ser referente”, añadía.

Con todo el mundo ya moviéndose y “todos a hacer una piña para que salga bien”, comenta. La buena acogida de este regreso del triatlón a la villa y las ganas por competir en este escenario y en estas distancias “explotó” desde el momento en el que se abrió la inscripción hace poco más de dos semanas. Un tiempo en el que prácticamente se han cubierto la mitad de las 450 plazas disponibles. “La gente tiene muchas ganas, porque es una pena que se pierdan pruebas como esta, porque esto es de película”, sentencia.

Elena López, concejala de Deportes: “Estamos encantados y muy ilusionados de que se recupere el triatlón en la villa” Para organizadores, deportistas y también para el propio Concello pontés, el retorno de esta disciplina a la villa es toda una alegría. Así lo manifestaba la concejala de Deportes, Elena López. “Estamos encantados y muy ilusionados de que se recupere el triatlón en As Pontes”, señalaba la dirigente sobre la próxima disputa de esta nueva cita en las inmediaciones del lago. “Además, aquí hay mucha afición y poder acceder a un triatlón así cerca es una muy buena noticia”, añadía López.



La edila agradeció al TriArteixo Aceadeama su intención de organizar esta cita, y también tuvo palabras para la organización del Northwest Triman. “Estamos muy agradecidos con ellos también porque son los que pusieron en marcha esa afición aquí en As Pontes”, apunta la concejala. La vila espera así esta nueva competición que, sin duda, llenará de nuevo el multideportivo lago pontés.