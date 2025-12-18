Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Ni ante el líder ni ante el colista, Pontedeume y Narón se quedan sin puntuar en su vuelta

El derbi aplazado se disputará este viernes 19 a partir de las 21.15 horas en A Casqueira

Redacción
18/12/2025 05:15
Los equipos locales se midieron a Arteixo y Arousa

Juan Rey-Cabarcos
Dispesan Pontedeume y Ojo de Nómada Narón regresaron a la pista tras un parón más largo de lo normal y tras el que los de Deus y los de Basoa no pudieron volver con victoria. 

En la pelea por seguir teniendo opciones de dar el salto al grupo de arriba, el conjunto naronés recibió al colíder Parrillada Arteixo. Un duelo que se les fue complicando a los amarillos y que, ya en circunstancias, desiguales, terminaron perdiendo por 20-29 en Campo da Serra. Un partido ante un grupo cabecero que comenzó con otra perspectiva para los de Basoa, en una primera mitad igualada y con un buen juego naronés, que cerró este tiempo inicial sólo uno abajo (12-13).

Sin embargo, la lesión de Fran en la recta final de esta parte fue el preludio de una serie de catastróficas desdichas en la segunda. Daniel y Marcos se tuvieron que retirar también de la pista –todos ellos sin lesiones de gravedad– y “te rompe el ritmo de competición. Tiramos y peleamos hasta que duró la gasolina”, señala el preparador. Un Narón que todavía no se despide de este año, ya que, precisamente, este viernes a las 21.15 horas en A Casqueira disputarán el duelo aplazado ante el Pontedeume.

El equipo de Deus regresó de su parón visitando a un Calmear Arousa que todavía no sabía lo que era ganar. Y lo aprendió ante los eumeses, a los que se impusieron contra todo pronóstico 29-27. Un partido que se les fue escapando a los de la villa lentamente, llegando al descanso 14-16 y a remolque buena parte del segundo tiempo.

