Irma Veiguela compite en casa con el Ourense en el Nacional

Veiguela, segunda por la derecha, en el podio de Atapuerca Cedida

La delegación comarcal de atletismo sigue colocando el nombre de Ferrolterra en el mapa deportivo y en esta ocasión la representación local estará tanto en citas de carácter estatal como autonómico.

Será Irma Veiguela la encargada de pelear por las primeras posiciones en un Campeonato de España sub 20-Trofeo Antonio Ferrer en el que, además, ejercerá como anfitriona al formar en esta importante competición con los colores del Ourense Atletismo. Veiguela tomará la salida de una prueba de 800 metros que vivirá su salida a las 19.00 horas de este sábado en Expourense.

La local afronta así su segunda cita estatal en menos de un mes, ya que cabe recordar que hace unas semanas disputó el Nacional de cross en Atapuerca, en el que se colgó el bronce con el equipo sub 18 de la entidad ourensana.

Gallego

Unas instalaciones que compartirá con las entidades participantes en el primer Campeonato Gallego de clubes sub 16 en pista corta y Trofeo Abanca autonómico sub 10, sub 12 y sub 14.

Esta novedosa competición contará con una representación local más numerosa de la mano del Ferrol Atletismo y del Atletismo Narón, la primera en la cita femenina –Carla Rioseco, Gala Fernández, Noa Seoane, Lorena Piñeiro, Jimena López, Noa Pita, Carmen Díaz, Marta Cuadrado, Adriana Sedes y Claudia Garrido– y la segunda masculina y femenina, con Noa Carracedo, Ainhoa Diniz, Noa Feliz, Vega González, Noela Manín, Paula Piñón, Candela Serantes, Antía Suárez, Alba Vasconcellos y Vega Yáñez, en femenino, y Mateo Fernández, Jorge García, Sergio González, Jesús González, Iago López, Bruno Méndez, Samuel Sabín y Sergio Silva, en la masculina. Bruno Castro y Lola Vigo –Coruña Comarca– formarán también en Ourense.

Una doble presencia que también tendrá la entidad naronesa en sub 14, estando también en liza en la prueba masculina sub 12. Una amplia representación local que completa el Ferrol con las sub 10 Inés Moreira, Sofía Garrido, Ainé Gutiérrez, Xela Pérez, Ainara Caneiro, Zoe Ameneiro, Erea Marcal y Sabela Suena.