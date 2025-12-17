El Basket Ferrol se queda en la recta final en Riazor
Los de Suso Varela aguantaron hasta mediado el tercer cuarto ante el Kempape
El Basket Ferrol llevó el encuentro de la décima jornada a un poco habitual día de partido. Un lunes por la noche en el que los de Suso Varela se desplazaron a Riazor 2 para medirse con uno de sus rivales presentes y futuros, el Kempape.
Un encuentro que se le escapó a los de la ciudad naval por 83-58 y que los de Varela pelearon hasta mediado el tercer cuarto sobre la pista herculina. Fue aquí cuando los anfitriones comenzaron a abrir una brecha que llegó hasta los catorce puntos. Los ferrolanos buscaron por todos los medios recortar esta diferencia.
Objetivo que conseguían en ocasiones, si bien este trabajo a “arreones”, como señaló el técnico, no fue suficiente para darle la vuelta el duelo. Unos minutos de desconcentración en ataque y defensa que volvieron a pasar factura a los locales. “Lo positivo es que hasta ese tercer cuarto competimos bien y la pena fue no llegar al último cuarto con opciones ante un equipo que va a estar con nosotros en el grupo de descenso”, señala Varela.