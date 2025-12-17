Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Basket Ferrol se queda en la recta final en Riazor

Los de Suso Varela aguantaron hasta mediado el tercer cuarto ante el Kempape

Redacción
17/12/2025 20:15
El Basket Ferrol jugó su duelo en la jornada del lunes
Imagen del derbi entre Basket Ferrol y BBCA
D. Alexandre
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Basket Ferrol llevó el encuentro de la décima jornada a un poco habitual día de partido. Un lunes por la noche en el que los de Suso Varela se desplazaron a Riazor 2 para medirse con uno de sus rivales presentes y futuros, el Kempape. 

Un encuentro que se le escapó a los de la ciudad naval por 83-58 y que los de Varela pelearon hasta mediado el tercer cuarto sobre la pista herculina. Fue aquí cuando los anfitriones comenzaron a abrir una brecha que llegó hasta los catorce puntos. Los ferrolanos buscaron por todos los medios recortar esta diferencia.

Objetivo que conseguían en ocasiones, si bien este trabajo a “arreones”, como señaló el técnico, no fue suficiente para darle la vuelta el duelo. Unos minutos de desconcentración en ataque y defensa que volvieron a pasar factura a los locales. “Lo positivo es que hasta ese tercer cuarto competimos bien y la pena fue no llegar al último cuarto con opciones ante un equipo que va a estar con nosotros en el grupo de descenso”, señala Varela.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los ediles nacionalistas en rueda de prensa

El BNG exige una gestión pública del agua al finalizar la concesión a la firma Cosma
Redacción
Intervención de Augas de Galicia en el puente de Pename

Nueva intervención de Augas de Galicia en Neda para evitar posibles riadas
Redacción
Foto de familia, en Valdoviño

Las rutas a San Andrés de Teixido: el gran proyecto provincial para 2026
Redacción
Foto de familia en el acto de presentación

Pontedeume dispone ya de su Agenda de Economía Social para un desarrollo sostenible
Redacción