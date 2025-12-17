El Basket Ferrol se queda en la recta final en Riazor

Imagen del derbi entre Basket Ferrol y BBCA D. Alexandre

El Basket Ferrol llevó el encuentro de la décima jornada a un poco habitual día de partido. Un lunes por la noche en el que los de Suso Varela se desplazaron a Riazor 2 para medirse con uno de sus rivales presentes y futuros, el Kempape.

Un encuentro que se le escapó a los de la ciudad naval por 83-58 y que los de Varela pelearon hasta mediado el tercer cuarto sobre la pista herculina. Fue aquí cuando los anfitriones comenzaron a abrir una brecha que llegó hasta los catorce puntos. Los ferrolanos buscaron por todos los medios recortar esta diferencia.

Objetivo que conseguían en ocasiones, si bien este trabajo a “arreones”, como señaló el técnico, no fue suficiente para darle la vuelta el duelo. Unos minutos de desconcentración en ataque y defensa que volvieron a pasar factura a los locales. “Lo positivo es que hasta ese tercer cuarto competimos bien y la pena fue no llegar al último cuarto con opciones ante un equipo que va a estar con nosotros en el grupo de descenso”, señala Varela.