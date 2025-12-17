De Porto do Son a Ribeira para volver a subirse al podio

García y Villadóniga, en el podio de A Fieteira Cedida

Fin de semana completo y lleno de celebraciones y éxitos para muchos nombres de la cantera de la comarca, con un programa que, en varios casos, incluyó la disputa del Provincial Xogade de campo a través el sábado en Porto do Son y, al día siguiente, la final gallega del Nada e Corre.

Un doblete que protagonizaron, entre otras personas, Lucía Alvite –Triatlón Ferrol– y la cedeiresa Irene García Nebril. Esta última repitió primera posición, ahora en esta disciplina, en infantil, con su compañera Noa Villadóniga en el lugar de plata. Alvite se quedó a décimas de ocupar asimismo el lugar de oro, siendo segunda en Ribeira para proclamarse subcampeona gallega.

Su hermano Raúl sí que alcanzó esta primera posición, en su caso en benjamín, al igual que hizo el integrante del Natación Cedeira Delikia Iván Gómez en el cuadro de edad alevín. Otros dos nombres de la villa protagonizaron un nuevo doblete en la prueba dirigida a las benjamines, con Carme Lorenzo y Lara Freire, cruzando la meta como segunda y tercera clasificada, respectivamente.

La representación comarcal siguió brillando en otras categorías, como así lo hicieron en prebenjamín Marina Martínez-Raposo –Triatlón Ferrol– y su compañero Mario Benasach, segunda y tercero, respectivamente. Un abultado medallero en esta última cita del año en el que también estuvo el cadete del Náutico de Narón Javier Campos Pacio.