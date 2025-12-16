Triplete dorado para el Arco Narón

Teijiero y Lage decidieron el título sub 18 en la flecha de desempate Cedida

Arco Narón, Arco Ferrol y Sílex de As Pontes tuvieron unos adelantados regalos navideños gracias a las buenas actuaciones de sus arqueros en una competición disputada en Corme con un doble propósito, como quinta y última cita de la Liga Galega en sala y, asimismo, como Campeonato Autonómico “indoor”.

Con el “round” de esta otorgando los puntos para la citada prueba liguera, los nombres clasificados ­accedían a un cuadro final en el que se jugaban las medallas autonómicas. Una maleta de preseas en el que la delegación comarcal guardó cuatro oros, otras tantas platas y tres bronces en un exitoso campeonato.

Gran parte de estas medallas fueron para un Arco Narón que, asimismo, se llevó tres de los cuatro títulos, de la mano de su infantil Adriana Rodríguez Soto, la cadete Lúa Teijeiro Aneiros y el júnior Elías Montenegro Dopico. La primera doblegó en la final a Uxía Goyanes –Cambre–, después de haber logrado el pase a este último enfrentamiento imponiéndose a su compañera Paula Pérez, que finalmente pudo ser tercera y conseguir uno de los varios dobletes locales que se dieron en la competición.

Otro fue asimismo de color verde naronés, con Lúa Tei­jeiro Aneiros y Lía Lage Pernas enfrentándose en la final sub 18 que tuvo que decidirse en la flecha de desempate al finalizar los cinco sets con empate (5-5).

Teijeiro colocó su tiro en el nueve y el de su compañera en el ocho, decidiéndose por centímetros este título. Un palmarés de oros naronés que completó Montenegro en el cuadro unificado sub 21, y cuya actuación en el “round” le llevó a disputar de manera directa las semifinales, en donde ganó a Sandra Neira, haciendo lo propio en la final ante Pedro Álvarez, asimismo por un marcador de 6-0.

El joven Mateo Bollaín –Arco Ferrol– completó la nómina de ganadores gallegos, siendo el más destacado en alevín, también en una última tirada que se tuvo que decidir en la flecha de desempate, con un ocho del ferrolano por un siete de Adrián González. Un cuadro de base en el que el naronés Saul Gómez se colgó el bronce, tras ceder en semis, precisamente, ante Bollaín. Una franja de edad que sumó otro metal, de plata, con la segunda posición de Alba Oca –Narón–. Una segunda posición que también consiguieron los veteranos del Arco Ferrol Manuel Brage y Ana María Fernández, ambos en recurvo +50.

El único metal local conseguido en la modalidad de compuesto fue por el olímpico pontés Daniel Castro, en la que fue su segunda competición en este formato tras el Trofeo Sílex de la villa. Castro volvió a subirse al cajón en su primer Campeonato Autonómico, siendo tercero en esta competición disputada en el pabellón de Corme.