Pablo Beceiro y Eliseo Penabad, éxito de cantera y veteranía

El joven karateka Pablo Beceiro con su técnico Moncho Vázquez Cedida

El buen estado de forma del kárate de la comarca se exhibió en la gran final de la Liga Nacional de la disciplina en la que la representación comarcal consiguió subirse al podio tanto en los grupos de base como en la de aquellos con nombres más veteranos.

Una última parada en la que sólo estaban aquellas personas encargadas de ocupar las primeras plazas de cada uno de los rankings estatales y cuyo desenlace tuvo lugar en Puerto de la Cruz, en Tenerife. El joven integrante del Renbukan Pablo Beceiro fue uno de los protagonistas locales en el que está siendo un gran año para el karateka alevín de la ciudad naval.

Rozando el bronce hace menos de dos meses en su estreno en la Liga Nacional, Beceiro tuvo en su poder durante gran parte del combate el oro en esta gran final, en la que tuvo como adversario al madrileño Iván Reina. Una igualadísima pelea que se decidió por detalles a favor de este último, con el del Renbukan colgándose la plata estatal.

Penabad, a la derecha, en el podio canario Cedida

Un medallero local en el que el veterano Eliseo Penabad, del Grupo Bazán, tuvo una doble presencia al concluir tercero tanto en kata 56-60 años como en un grupo más reducido de kumite, sellando asimismo una buena campaña. Y si bien no pudieron subir al cajón, también es de destacar el concurso de Ramón Ignacio del Temple –Renbukan–, en sub 21, y María Ventureira –San Francisco de Teo–, en su primera año júnior, terminando ambos en una buena quinta posición en sus citas de kumite.

Una celebrada presencia local entre los mejores nombres estatales que se completó con la también integrante del Renbukan Lucía Guerrero y con la ferrolana Alba Rocha, ambas en combate, en los cuadros de más y menos 68 kilos sénior.