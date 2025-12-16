Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Las de Santa Icía regresan ganando ante su rival gijonés

El Panadería Santy sin gluten volvía también doblegando al Coyanza en Primera Nacional

Redacción
16/12/2025 21:59
Montero y Saura, integrantes de la formación de División de Honor
Montero y Saura, integrantes de la formación de División de Honor
Cedida
Con autoridad. Así rompió el Cidade de Narón la mala racha por la que atravesaba en las tres últimas jornadas y lo hizo ante un rival directo como es el La Atalaya de Gijón. Un encuentro sin grietas para las de Santa Icía, que ganaron por 5-1, de nuevo con Anna Miklukha en sus filas, con un triunfo, completado por los dos de Lucía Saura y otros tantos de Candela Montero. Un regreso a la victoria que les permite subir al quinto lugar y aventajar a las asturianas en dos puntos, los de esta cuarto triunfo. 

Una victoria que pudieron replicar sus compañeros del Panadería Santy sin gluten que, tras un mes sin competir –al haber juntado varios duelos– regresaron con fuerza para ganar al Coyanza (5-1) y otear los puestos de playoff que están a cuatro puntos. No pudo seguir esta línea victoriosa el Tijeritas La Pelu de Sixto ante un rival directo como el Breogán Oleiros (2-4), que adelanta a los naroneses, si bien permanecen empatados a puntos en la octava y novena posición. Eso sí, con un choque menos los de Santa Icía.

En las pruebas autonómicas el Armacón Narón plantó cara al segundo clasificado, el Carrasco Clínica Dental, que se decidió en un último duelo que Antón Novo no se pudo anotar (2-3). Los que siguen en velocidad de crucero son los deportistas del San Xoán, líderes del grupo y sumando otro triunfo, el quinto en seis duelos, ante el Club del Mar Salado (4-1). Una victoria que sumó también el Firacris Narón para igualar en la tercera plaza con el TDM Vilalba, mientras que el Nautalia cayó por otro ajustado 2-3 ante el Dez Portas ampliando su desventaja a los tres puntos en la clasificación.

En Segunda Gallega, ni Celta Ingenieros Narón ni TDOT pudieron puntuar en sus choques ante Club del Mar sénior y Vimianzo, el primero, y Zas y Finisterre, el segundo.

