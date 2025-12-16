Freixeiro se engalana para la Trintaeundoce

Guerrero y Santalla, en la presentación de la cita Cedida

Narón se prepara para despedir este 2025 a toda velocidad. Esa que le darán los cientos de participantes que, sin duda, tomarán parte en una nueva edición de la Trintaeundoce. Una carrera que cerrará este año el próximo miércoles 31 a partir de las 16:20 horas, momento en el que empezará la actividad en las inmediaciones de la glorieta de Freixeiro, en un programa en el que la prueba absoluta está prevista para media hora después.

Con un trazado de 3.112 metros, la inscripción para esta tendrá un coste de cinco euros, siendo de dos para el cuadro de promoción –nacidos entre 2016 y 2010– y gratuita para pitufos –2017 y posteriores–. Un trámite que puede realizarse hasta el día 26 de este mes en la web de Galitiming, en la que a última hora del martes contaba con más de una treintena de personas ya inscritas.

El edil de Deportes, Ibán Santalla, y el presidente del Náutico de Narón, Amando Guerrero, presentaron esta iniciativa deportiva para cerrar el año, agradeciendo el concelleiro la colaboración de esta entidad deportiva y de todas las personas implicadas en el evento. “É unha ocasión magnífica para despedir o ano facendo deporte e compartindo un ambiente festivo coa veciñanza”, señalaba el propio Santalla.