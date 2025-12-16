Mi cuenta

El fútbol sala en Ferrol celebra sus bodas de oro con una exposición

La Sala Curuxeiras acogerá la muestra desde el 23 de diciembre hasta el 24 de enero

Redacción
16/12/2025 20:59
Imagen de la presentación de la exposición
Imagen de la presentación de la exposición
Cedida
El fútbol sala en Ferrol está de aniversario. Con motivo del cincuenta aniversario de esta disciplina deportiva en la ciudad naval, se celebrará, del 23 de diciembre al 24 de enero en la Sala Curuxeiras, una exposición fotográfica de más de 500 instantáneas. En ellas, estarán reflejados los distintos equipos, entidades, categorías y deportistas, así como los acontecimientos más destacados. De igual manera, también habrá objetos de destacado valor deportivo en esta exhibición. 

Así lo confirmó el edil de Deportes, Ricardo Aldrey, durante la presentación de esta muestra en la que también estuvieron los impulsores de la cita, Tomás Llao y Roberto Amado, así como el presidente de la Real Federación Gallega de fútbol sala (RFGF), Pablo Prieto, y el delegado de la RFGF en Ferrol, Abraham Yáñez. Aldrey destacó el enorme trabajo realizado para enmarcar 50 años del fútbol sala en Ferrol en una exposición, liderada por “dúas persoas históricas como son Tomas e Roberto”. Y es que ambos son los grandes impulsores de esta iniciativa, además de ser las personas más destacadas de esta disciplina deportiva en la ciudad naval. 

Tanto Llao como Amado, por su parte, agradecieron el apoyo del Concello de Ferrol al tiempo que apelaron a las emociones que provocará esta muestra en aquellas personas que la visiten. En concreto, la dupla indicó que “a exposición non son só fotografías e obxectos, senón recordos de anacos de vida das persoas que nelas aparecen e coas que poderán facer un reconto de vivencias, que é o máis importante”. Por último, tomó la palabra Pablo Prieto, que destacó que la RFGF “non podía faltar a esta cita dun traballo feito con paixón por dous pioneiros do fútbol sala en Ferrol”. 

De igual manera, el presidente del organismo autonómico destacó la importancia de Ferrol en esta disciplina deportiva, tanto a nivel nacional con O Parrulo, en Primera División, y el Valdetires, en Segunda División, como a nivel internacional. Para acabar, Prieto también agradeció al “Concello, á Xunta de Galicia e á Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao a súa disposición para celebrar esta cita histórica”. Eso sí, para poder ver este repaso por las bodas de oro del fútbol sala de la ciudad naval habrá que esperar hasta el 23 de diciembre. Desde esa fecha, todo el mundo dispondrá de un mes para ver una parte de la historia. 

