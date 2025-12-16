Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

A Malata, sede de la segunda jornada autonómica de kárate

La cita reunirá a más de 700 deportistas 

Redacción
16/12/2025 22:24
Aldrey y De la Fuente, en la presentación de la segunda jornada liguera
Aldrey y De la Fuente, en la presentación de la segunda jornada liguera
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ferrol toma el testigo de Lugo como sede de una Liga Galega que este fin de semana celebra su segunda jornada con el pabellón de A Malata este sábado día 20. 

Una competición que tendrá más de 700 deportistas en liza y que ayer presentaron el edil de Deportes, Ricardo Aldrey, y el presidente de la Federación Autonómica de la disciplina, Óscar Lafuente. Con seis tatamis sobre la pista ferrolana, la prueba local “estase a convertir en cita obrigada”, señalaba el dirigente federativo, con una ciudad naval siempre abierta a las competiciones tanto de esta disciplina.

Ventureira, en un podio muy local con Lía Penabad y Sara Torrecilla

Doblete dorado para María Ventureira en la primera jornada de la Liga Autonómica

Más información

Asimismo, señaló de esta su condición de “comprender todas as categorías de base”, resultando “moi bonita”. Con casi 40 entidades, ejercerán de anfitrionas el Grupo Bazán, Renbukan y Bunkai, contando también con la presencia de otros clubes locales como AM Fene, ESK Narón o Franza. La prueba comenzará a las 9.00 horas y se podrá seguir por Youtube.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El joven karateka Pablo Beceiro

Pablo Beceiro y Eliseo Penabad, éxito de cantera y veteranía
Redacción
Guerrero y Santalla, en la presentación de la cita

Freixeiro se engalana para la Trintaeundoce
Redacción
Imagen de archivo de un recital en Ferrol de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Las bandas sonoras de “Solo en casa” o “Harry Potter” llegan a Ferrol con la Orquesta Sinfónica
Redacción
Montero y Saura, integrantes de la formación de División de Honor

Las de Santa Icía regresan ganando ante su rival gijonés
Redacción