A Malata, sede de la segunda jornada autonómica de kárate

Aldrey y De la Fuente, en la presentación de la segunda jornada liguera Cedida

Ferrol toma el testigo de Lugo como sede de una Liga Galega que este fin de semana celebra su segunda jornada con el pabellón de A Malata este sábado día 20.

Una competición que tendrá más de 700 deportistas en liza y que ayer presentaron el edil de Deportes, Ricardo Aldrey, y el presidente de la Federación Autonómica de la disciplina, Óscar Lafuente. Con seis tatamis sobre la pista ferrolana, la prueba local “estase a convertir en cita obrigada”, señalaba el dirigente federativo, con una ciudad naval siempre abierta a las competiciones tanto de esta disciplina.

Asimismo, señaló de esta su condición de “comprender todas as categorías de base”, resultando “moi bonita”. Con casi 40 entidades, ejercerán de anfitrionas el Grupo Bazán, Renbukan y Bunkai, contando también con la presencia de otros clubes locales como AM Fene, ESK Narón o Franza. La prueba comenzará a las 9.00 horas y se podrá seguir por Youtube.