Manuel Polo y Elvira Barrón, en el cajón estatal de marcha

Polo, a la izquierda, en el cajón nacional cedida

El circuito de O Barco de Valdeorras y las buenas condiciones en las que se disputó la prueba –sin lluvia y sin viento–, hicieron que el Campeonato de España de invierno de promoción y máster se convirtiese en un auténtico espectáculo para el público asistente a esta importante competición y, asimismo, en el disfrute de los numerosos nombres participantes. Una lista en la que Atletismo Narón y Ría Ferrol centraron la atención de la comarca, con cuatro deportistas en liza y dos medallas como premio.

Unas preseas de color plata y bronce y con el veterano naronés Manuel Polo y la andaluza del Ría Ferrol Elvira Barrón como destacados. El primero en “un circuito moi bo e moi rápido”, como así lo definió, consiguió no sólo el subcampeonato nacional M50 sobre diez kilómetros, sino que además lo hizo con su mejor marca de la temporada –53:20–.

Barrón -dcha.- y Rivas cedida

Por su parte, en la competición sub 20 el podio fue para una Barrón enfrascada en una cita en la que fue tercera y en la que la gallega Aldara Meilán consiguió la mejor marca española y la segunda, Julia Suárez su mejor registro personal, al igual que las tres deportistas que la siguieron en la tabla, lo que da buena cuenta del nivel de la competición. Una carrera en la que también estuvo su compañera de club Natalia Rivas, “top 10” estatal al finalizar novena.

Antón Díaz Cedida

Rozó este “top” el canterano naronés Antón Díaz Gómez fue decimocuarto clasificado en la cita sobre tres kilómetros sub 16 y lo hizo asimismo con su mejor marca personal –14:01–, siendo el quinto en la virtual tabla de los participantes de primer año. La evidente mejoría de Díaz está enfocada en lograr un buen resultado en su próxima participación en el Campeonato de España de marcha en ruta que se disputará a mediados de febrero en Cieza, así como en seguir aumentando su nivel para dar el paso a las primeras posiciones en la próxima campaña en estas citas estatales.