Ferrol, Ría, Narón, Equilibrio, Cedeira, Olympo y Triatlón Ferrol brillan en el Provincial de cross

Las del Ferrol Atletismo, en el podio Cedida

Porto do Son acogió una cita provincial coruñesa de campo a través-Xogade –la única de las cuatro previstas en la que no se contó con la Federación Gallega como colaboradora– en la que la delegación comarcal tuvo un gran protagonismo de la mano del Ría Ferrol, Ferrol Atletismo, Atletismo Narón, Cedeira, Triatlón Ferrol y Olympo de As Pontes.

El Ría subió a sus benjamines al cajón, ocupando la tercera posición con el equipo conformado por Sara Freire, Lola Pedre, Nora Freire y Julia Díaz, clasificando también a su infantil Luca Jiménez para el próximo Gallego de Ribadeo. Un cajón al que subió por partida doble el Ferrol Atletismo, con el oro de sus sub 16 –Carla Rioseco, Alba Filgueira, Lorena Piñeiro y Gala Fernández– y un bronce –tras aceptar una reclamación de la entidad ferrolana– de las alevines Luna Seoane, Sofía Garrido, Clara Solla, Ainara Caneiro y Ainé Gutiérrez.

La delegación del Ría Ferrol Cedida

El nuevo Equilibrio Ferrol se hizo con el oro infantil femenino y masculino, con Valeria Mera y Lucas González como punta de lanza al ser segunda y tercero, logrando a nivel individual Diego Fraga el oro benjamín, entre otros resultados destacado. Por su parte, el club pontés se colgó el oro sub 12, con Bieito Losada siendo segundo, en un equipo conformado por Xoan Losada, Dylan Alarcón, Xosé Vázquez, y Xandre Dopico. Un segundo lugar que asimismo consiguieron Mirea Díaz en esta misma franja de edad –con Ainara Rivas quinta– y Antón Vázquez en sub 10. Todos ellos, a excepción de este último al no haber prueba de esta categoría estarán, estarán en el Autonómico.

Una competición en la que también brillaron los naroneses Enrique García y Guillermo Ortigueira, primero y segundo cadete, con la cedeiresa Irene García y Lucía Alvite –T. Ferrol– también oro cadete e infantil, con los alevines ferrolanos segundos por equipos.