Eva Rico “doma” las olas y gana el Eurokids en Tenerife

Rico, con el trofeo que la acredita como la mejor en la cita de Tenerife Cedida

Había que ser valiente, como bien señaló la joven surfista local Eva Rico Bouza tras salir del agua, y la del Valdo Surf School lo fue, y mucho, para entrar en liza y ganar la competición continental Eurokids, que volvió a contar con el rocoso fondo de Las Américas como escenario.

Con un océano Atlántico muy grande, llegando incluso la organización a plantearse si se realizaba o no la competición, Rico, de nueve años, desplegó su mejor surf, superando el lógico nerviosismo al encontrarse con estas duras condiciones y en un escenario completamente nuevo para ella como era el canario en que hacía su debut.

Lara Rico fue quinta en la competición continental Cedida

La del Valdo Surf School entró en un Atlántico cuyas olas finalmente consiguió dominar para doblar a sus rivales y conseguir una meritoria y celebrada primera posición sub 10 en esta cita con los nombres más destacados del continente en liza. “Va por buen camino”, señalaba su técnico Iván Manso tras el título de una surfista que, cabe recordar, hace unas semanas disputó la final del Grom de Rip Curl en Francia, merced a su clasificación en la prueba disputada en Cantabria el pasado mes de mayo. Una primera posición que impulsa a esta joven deportista, como señala su preparador, a seguir trabajando.

Eva Rico no se amilana con las olas francesas en la final del Grom Rip Curl Más información

“Volvió con muchas ganas de surfear y pensando en que ya quiere volver el año que viene”, señala Manso. Una competición a la que, además, acudió también su hermana Lara, en su caso formando en el cuadro sub 14. Una competición en la que se despidió de manera prematura en la manga de semifinales, contando con nivel suficiente para haber alcanzado la última ronda.

Sobre las grandes olas canarias y sobre las que también “bailó” a su son con los más que lógicos nervios y respeto, estuvo asimismo un Mateo Sanmartín –RSM Surf School– que, con ocho años, se hizo con la cuarta posición en la final de este Eurokids al que ya había acudido hacía doce meses. Un excelente resultado para este joven deportista también con mucho margen de mejora y que “el año que viene nos va a dar más alegrías”, señalaba su padre y técnico Rubén Sanmartín.

Mateo Sanmartín, del RSM Surf de Pantín Cedida

Una competición en la que asimismo repetía una Candela Pérez, si bien ahora en un cuadro de mayor edad que ese sub 10 que le dio la plata en esta cita europea en 2024. Una prueba de luces y sombras para la de San Sadurniño que “no pudo sacar su mejor surfing”, firmando la quinta posición en el cuadro sub 12 “que no está nada mal”, apuntaba Sanmartín.

Pérez, durante la competición disputada hace unas semana en Chiclana Cedida

Un excelente broche para la gran e intensa campaña tanto de estos pequeños y jóvenes referentes del surf de la comarca, como de sus compañeros de entidad y de disciplina, que temporada tras temporada siguen alimentando la pasión local por este deporte.