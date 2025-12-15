Mi cuenta

Baloncesto

El Chiquibasquet encara su novena edición de Navidad en Ares

La actividad se llevará a cabo del 22 al 24 de diciembre

Redacción
15/12/2025 20:18
Imagen del Chiquibasquet que tuvo lugar en verano
Imagen del Chiquibasquet que tuvo lugar en verano
Cedida
Chiqui Barros y su campus de baloncesto de Navidad están de celebración. En apenas seis días, el Chiquibasquet celebrará su novena edición, demostrando la importancia que tiene tanto el técnico como su iniciativa en la comarca. 

Para este hecho tan significativo, Barros escogió Ares como el lugar en el que los jóvenes puedan disfrutar de esta disciplina deportiva. Concretamente, del 22 al 24 de diciembre, en un horario de 10.00 a 13.00 horas, se llevarán a cabo tres jornadas de entrenamientos en el pabellón polideportivo de la villa en los que se utilizarán metodologías lúdico-formativas, al tiempo que también se busca que todos los participantes puedan seguir mejorando sus habilidades baloncestísticas. Además, este año, como novedad, se incorporará un monográfico de tiro, que tanta importancia está teniendo en el baloncesto que se está practicando actualmente. Para esta nueva edición se ofertarán 20 plazas para aquellos jóvenes que tengan entre cinco y 22 años. 

El precio de inscripción, que se podrá realizar hasta el 23 de diciembre en la página web https://chiquibasquet.wordpress.com, para los que no están empadronados será de 50 euros, mientras que para los que sí lo estén, será de 45. Sin duda, es una gran oportunidad para seguir mejorando como jugador. 

