Rugby

Demasiado Os Ingleses ante un Fendetestas en inferioridad numérica

El equipo pontés sólo contó con doce jugadores para este encuentro

Redacción
15/12/2025 20:22
Imagen del pasado derbi que jugó el Fendetestas con el Rugby Ferrol
Imagen del pasado derbi que jugó el Fendetestas con el Rugby Ferrol
Cedida
Si hay un equipo al que le está azotando la mala suerte en esta campaña ese es el Fendetestas. El conjunto pontés no ha podido disputar ningún encuentro con recambios. Aun así, luchó en cada partido hasta el final, aunque el resultado siempre haya sido el mismo. 

Con todo, ellos no bajan los brazos. Este fin de semana, ante Os Ingleses, el líder de la categoría, dieron otra muestra de su resistencia. A pesa de salir con doce jugadores y que al poco de empezar perdiesen a uno por un golpe en la cabeza –aunque luego pudo regresar–, el cuadro de Alejandro Varela atacó sin guardarse nada. Fue sin miedo a por un líder que encajó cuatro ensayos, pocos equipos le habían anotado tanto. Sin embargo, fruto del cansancio acumulado y de tener tan pocos efectivos, Os Ingleses apretaron mucho hasta el punto de ahogar a su rival y sumar un nuevo triunfo (20-76). 

Ahora, el Fendetestas disputará este domingo su último partido del año, en el que espera seguir compitiendo y confía en recuperar a algunos de sus jugadores lesionados para afrontar los duelos de la parte baja de la clasificación con muchas garantías y así conseguir unas victorias muy necesarias para refrendar el trabajo realizado. 

