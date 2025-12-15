Cara y cruz para el BBCA en su último partido del año en casa

El BBCA masculino celebra su victoria ante el Celtas Foz en el pabellón Javier Gómez Noya Cedida

Los dos equipos del Costa Ártabra se despidieron de manera distinta del pabellón Javier Gómez Noya de Caranza. Mientras que el conjunto masculino pudo conseguir una trabajada victoria ante el Celtas Foz (66-57), el femenino cayó, después de luchar hasta el final, contra el Peleteiro (51-73).

El Baxi Ferrol Hotel Almirante, por su parte, también logró vencer, de manera cómoda, al Compañía de María (80-56). La jornada para los equipos locales no pudo comenzar de mejor manera. El BBCA masculino consiguió sumar un nuevo triunfo en la Primera Autonómica después de tener que sacar su mejor versión para superar al Foz.

El conjunto ferrolano, a pesar de las numerosas bajas que arrastraba, salió muy bien al encuentro, y dominó con más o menos cierta tranquilidad en el primer cuarto, pero un cambio en la defensa lucense, bloqueó a los ártabros e hizo que el partido se igualase. Tras el descanso, el choque siguió la misma dinámica, por lo que todo se iba a decidir en el último cuarto. En él, apareció la calidad de los locales para sumar una importante victoria. Sin embargo, sus compañeras del equipo femenino de Primera Nacional no pudieron seguir con esa buena racha.

El conjunto dirigido por Carlos Vázquez no tuvo suerte desde el inicio, ya que “todos los rebotes y rechacen les caían a ellas. Además, estaban acertadas desde el triple y eso provocó que la diferencia sobrepasase los diez puntos de manera muy rápida. Después tratamos de igualar, pero nos faltó intensidad, algo que nos acabó de penalizar”, reconoció el técnico Por último, el Baxi Ferrol devolvió la alegría a la ciudad –a falta del Basket Ferrol, que aplazó su partido ante el Kempape–, al superar al Compañía después de realizar un choque muy completo en ambos lados de la pista.