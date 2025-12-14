Lucas Riola y Lara Solsona se adjudican el Memorial Adolfo Ros de atletismo

El ganador y los otros dos corredores que han completado el podio de la Adolfo Ros Emilio Cortizas

La trigésimo novena edición del Memoria Adolfo Ros "Volta á Ría" que se celebró este domingo con salida en el municipio de Neda y un itinerario que llevó a unos 850 participantes por Fene, Narón y Ferrol, ya tiene ganadores.

Se trata del cedeirés Lucas Riola y la coruñesa Lara Solsona, dos triatletas que firmaban su primera participación en esta carrera y en una prueba de media maratón, siendo los más rápidos de su categoría completando los algo más de 21 kilómetros.

El recorrido se desarrolló bajo unas inmejorables condiciones meteorológicas, con sol y apenas viento. La victoria de Riola, del Club Natación Cedeira Muebles García, llegó tras una carrera en la que empezó en el pelotón cabecero pero, antes de llegar a la mitad del itinerario, se distanció del resto de rivales.

Tiempos

Finalmente, cruzó la línea de meta con un tiempo de 1.09.27, seguido del fenés Martín Barreiro, del Atletismo Narón, que completó el recorrido en 1.10.41. Cerrando el podio estuvo el pontevedrés Pablo Miguel García García-Paz.

Las tres ganadoras de la Adolfo Ros Emilio Cortizas

En cuanto a las mujeres, Lara Solsona, del Marineda Atlático, empezó justo por detrás de la ferrolana Lucía Sicre, pero rápidamente tomó la cabeza y se separó del resto, completando la primera carrera de este estilo para ella en 1.24.25.

Sicre, por su parte, cruzó la meta en 1.25.03 y fue la fenesa Sofía Barcia Mejía quien se colgó el bronce al terminar el recorrido en 1.28.28. Además, de forma paralela a la prueba principal, hubo carreras en categorías menores que se desarrollaron también por la mañana en el entorno del Camiño do Regueiro de Neda.