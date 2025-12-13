Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Atletismo

El Memorial Adolfo Ros junta a casi 850 atletas

La prueba empezará y terminará en el Camiño do Regueiro, en Neda

Redacción
13/12/2025 17:37
Imagen de archivo de una pasada edición del memorial
Imagen de archivo de una pasada edición del memorial
Jorge Meis
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Casi 850 atletas se darán cita este domingo, a partir de las 10.00 horas, en la 39 edición del Memorial Adolfo Ros. Concretamente, estos deportistas se enfrentarán a un medio maratón, 21 kilómetros, que partirá y finalizará en el Camiño do Regueiro, en Neda. 

Esta carrera, que entra dentro del calendario de la Federación Gallega de atletismo, contará con distintas modalidades como son la absoluta, sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10, sub 8 y peques, todo ello para fomentar la práctica deportiva y honrar la memoria de Ros. El recorrido no será nada fácil, especialmente para los más mayores, ya que contará con zonas exigentes con muchas pendientes y bajadas, que desgastarán mucho. Aun así, todos ellos afrontan esta carrera con muchas ganas. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Las molestias de Claire Melia harán que Dalayah Daniels tenga que estar muchos minutos en pista

Encuentro de gallitos entre el Baxi Ferrol y el Hozono Global Jairis
Iago Couce
El Valdetires no pudo terminar su último partido en casa por culpa de la condensación

El Valdetires Ferrol afronta un reto enorme en una de las pistas más complicadas
Redacción
Pablo López, durante el duelo de esta tarde

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Hay que seguir con esta dinámica y en playoff, como estamos desde la primera jornada"
Miriam Tembrás
Concello de Cariño

El PSOE de Cariño plantea al ejecutivo propuestas para los fondos POS+ de 2026
Redacción