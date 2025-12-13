El Memorial Adolfo Ros junta a casi 850 atletas

Imagen de archivo de una pasada edición del memorial Jorge Meis

Casi 850 atletas se darán cita este domingo, a partir de las 10.00 horas, en la 39 edición del Memorial Adolfo Ros. Concretamente, estos deportistas se enfrentarán a un medio maratón, 21 kilómetros, que partirá y finalizará en el Camiño do Regueiro, en Neda.

Esta carrera, que entra dentro del calendario de la Federación Gallega de atletismo, contará con distintas modalidades como son la absoluta, sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10, sub 8 y peques, todo ello para fomentar la práctica deportiva y honrar la memoria de Ros. El recorrido no será nada fácil, especialmente para los más mayores, ya que contará con zonas exigentes con muchas pendientes y bajadas, que desgastarán mucho. Aun así, todos ellos afrontan esta carrera con muchas ganas.