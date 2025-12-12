Mi cuenta

Diario de Ferrol

Atletismo

Narón y Ría de Ferrol, a por todas en el Nacional de marcha

Los cinco representantes locales optan a llevarse una medalla

Redacción
12/12/2025 20:43
Antón Díaz, a la derecha, en una imagen de archivo
Antón Díaz, a la derecha, en una imagen de archivo
Cedida
Antón Díaz, Manuel Polo, Elvira Barrón, Natalia Rivas y Celtia Bedia son las grandes esperanzas locales en el Campeonato de España de marcha de promoción y máster que se disputará este domingo en el Barco de Valdeorras. 

Los deportistas del Atletismo Narón y del Ría de Ferrol buscarán dejar a la comarca en la mejor posición en un certamen estatal en el que habrá más de 180 atletas inscritos. De los cinco representantes de la zona, los que más opciones tienen de ocupar los puestos destacados son Díaz, en 3 kilómetros sub 16; Natalia Rivas, en 5 kilómetros sub 20; y Manuel Polo, en 10 kilómetros máster 50 debido al gran rendimiento mostrado en sus últimas competiciones. 

