Narón y Ría de Ferrol, a por todas en el Nacional de marcha

Antón Díaz, a la derecha, en una imagen de archivo Cedida

Antón Díaz, Manuel Polo, Elvira Barrón, Natalia Rivas y Celtia Bedia son las grandes esperanzas locales en el Campeonato de España de marcha de promoción y máster que se disputará este domingo en el Barco de Valdeorras.

Los deportistas del Atletismo Narón y del Ría de Ferrol buscarán dejar a la comarca en la mejor posición en un certamen estatal en el que habrá más de 180 atletas inscritos. De los cinco representantes de la zona, los que más opciones tienen de ocupar los puestos destacados son Díaz, en 3 kilómetros sub 16; Natalia Rivas, en 5 kilómetros sub 20; y Manuel Polo, en 10 kilómetros máster 50 debido al gran rendimiento mostrado en sus últimas competiciones.