+Deportes

Fin de fiesta del Nada e Corre con la cita de Ribeira

En la final autonómica estarán Natación Cedeira Delikia, Triatlón Ferrol y Náutico de Narón

Redacción
11/12/2025 22:06
Algunos de los participantes en la cita de Ortigueira
Algunos de los participantes en la cita de Ortigueira
Cedida
Los más jóvenes deportistas serán los encargados de poner el lazo a este año con su participación en la espera final autonómica de Nada e Corre. Una competición para la que los más de 150 deportistas participantes tuvieron que conseguir su plaza en alguna de las clasificatorias disputadas previamente y ahora buscarán el premio mayor, la medalla gallega. 

Esta prueba se disputará el domingo 14 y lo hará por tercer año consecutivo en la localidad de Ribeira, con el complejo deportivo de A Fieteira de nuevo como sede. Desde prebenjamines hasta cadetes, la comarca volverá a mostrar su potencial con presencia en todas las franjas de edad, gracias a la buena actuación previa de los nombres representantes locales.

El Triatlón Ferrol contará con una decena de sus canteranos de la Escola Gómez Noya en liza, con el Náutico de Narón formando con seis de sus integrantes. Una delegación comarcal que completa el Natación Cedeira Delikia, con un total de once nombres. La prueba comenzará a las 10.00 horas en el recinto deportivo ribeirense.

