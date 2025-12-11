Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Beceiro, Del Temple, Vázquez, Guerrero y Ventureira, en la gran final de la Liga Nacional

Los del Renbukan y la del San Francisco de Teo compiten en Santa Cruz de Tenerife

Redacción
11/12/2025 22:10
La delegación del Rebunkan
La delegación del Rebunkan
Cedida
La gran final de la Liga Nacional masculina e Iberdrola femenina tendrá su particular brillo local, con la importante presencia de cuatro nombres ferrolanos en el tatami estatal. 

Una cita que se dirime este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife y en la que sólo estarán los ocho mejores nombres del ránking en kumite y los doce en kata. 

Será en la modalidad de combate en la que se concentre la exitosa delegación local de la mano de los deportistas del Renbukan Pablo Beceiro –alevín–, Ramón Ignacio del Temple –sub 21– y Lucía Guerrero y Bruno Vázquez –sénior–, junto con la también ferrolana del San Francisco de Teo María Ventureira, en su primer año júnior

