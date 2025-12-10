Exhibición naronesa de Jose Manuel Rouco y Carlos Aguilar en Esmelle

La carrera ferrolana contó con más de 200 participantes Daniel Alexandre

Los naroneses José Manuel Rouco Durán y Carlos Aguilar Rodríguez sellaron en Boiro y, en casa, en Esmelle, un fin de semana prácticamente perfecto. Los deportistas del Cambre cerraron estas dos citas de la Copa Galicia de ciclocross en el podio, en una espectacular recta final de un trofeo que vivirá su última competición el día 20 en Viveiro.

Para abrir boca, Rouco se impuso el sábado en el trazado boirense, con su compañero de club en la tercera posición, un dominio naronés que ambos repitieron al día siguiente en el IX Ciclocrós Val de Esmelle, con el líder copero Jorge Martín siendo el único capaz de interponerse entre los dos “riders” del Cambre.

Rouco y Aguilar, en el cajón ferrolano CC Cambre

Un oro y una plata que, a falta de una carrera para la conclusión del campeonato, hacen que Aguilar tenga opciones de alcanzar la segunda posición en la general, con Rouco pasando a ser cuarto. Un fin de semana coronado por una gran carrera ferrolana, con más de 200 participantes y con el barro añadiendo esa dificultad extra al ya exigente trazado local y en el que, además de los canteranos locales, supieron sobresalir el cadete Xoel Lourenzo –Esmelle– en quinto lugar, con su compañero M60 Manuel Dorrio siendo sexto y José Rodríguez y Xorxe Lourenzo, quinto y sexto en M40.