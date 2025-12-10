Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Exhibición naronesa de Jose Manuel Rouco y Carlos Aguilar en Esmelle

Los del Cambre consiguieron un oro y un bronce en Ferrol que ya habían sumado el día anterior en Boiro en la Copa Galicia

Redacción
10/12/2025 20:34
La carrera ferrolana contó con más de 200 participantes
La carrera ferrolana contó con más de 200 participantes
Daniel Alexandre
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Los naroneses José Manuel Rouco Durán y Carlos Aguilar Rodríguez sellaron en Boiro y, en casa, en Esmelle, un fin de semana prácticamente perfecto. Los deportistas del Cambre cerraron estas dos citas de la Copa Galicia de ciclocross en el podio, en una espectacular recta final de un trofeo que vivirá su última competición el día 20 en Viveiro. 

Para abrir boca, Rouco se impuso el sábado en el trazado boirense, con su compañero de club en la tercera posición, un dominio naronés que ambos repitieron al día siguiente en el IX Ciclocrós Val de Esmelle, con el líder copero Jorge Martín siendo el único capaz de interponerse entre los dos “riders” del Cambre.

Rouco y Aguilar, en el cajón ferrolano
Rouco y Aguilar, en el cajón ferrolano
CC Cambre

Un oro y una plata que, a falta de una carrera para la conclusión del campeonato, hacen que Aguilar tenga opciones de alcanzar la segunda posición en la general, con Rouco pasando a ser cuarto. Un fin de semana coronado por una gran carrera ferrolana, con más de 200 participantes y con el barro añadiendo esa dificultad extra al ya exigente trazado local y en el que, además de los canteranos locales, supieron sobresalir el cadete Xoel Lourenzo –Esmelle– en quinto lugar, con su compañero M60 Manuel Dorrio siendo sexto y José Rodríguez y Xorxe Lourenzo, quinto y sexto en M40.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Montenegro, en el centro, brilló en el pabellón de A Fraga

Elías Montenegro, del Arco Narón, de la primera plaza de Liga al oro en As Pontes
Redacción
La marea amarilla y azul disfrutó de la élite de la disciplina

Conexión directa Narón-Cangas con más de 50 aficionados amarillos en O Gatañal
Redacción
Blanca Millán, en la pista italiana

Aperitivo para el Baxi Ferrol ante el GEAS en tierras milanesas (62-81)
Miriam Tembrás
Entrevista Henrique Dacosta

“Mortes con argumento”, el thriller de Henrique Dacosta ambientado en el paisaje de la zona, se expone en Canido
Redacción