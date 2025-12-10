Elías Montenegro, del Arco Narón, de la primera plaza de Liga al oro en As Pontes

Montenegro, en el centro, brilló en el pabellón de A Fraga Cedida

Casi un centenar de deportistas secundaron la vigésimo sexta edición del Trofeo Sílex de As Pontes, el más longevo de Galicia y cuyo triunfo quedó prácticamente en casa. Fue el todavía júnior Elías Montenegro el que se erigió como el vencedor en el torneo principal de la villa, disputado en rondas a muerte súbita a tres flechas, en una cita a la que acceden los dieciséis mejores nombres –independientemente de edad o sexo– del “round” previo de tres series en diana trébol.

El del Arco Narón alcanzó la última tirada, en la que la puntuación mínima exigida era de 29 –sobre 30– una cifra que consiguió el naronés para proclamarse vencedor ante Francisco Redondo –Seurri–. Una fase final en la que también estuvieron sus compañeras Lía Lage y Lúa Teijeiro, tercera y primera sub 18 en el “round”, quedando apeadas en la segunda y penúltima entrada respectivamente.

Una ronda final en la que asimismo estuvo el olímpico Daniel Castro, de la entidad anfitriona. El local se quedó a escasos milímetros de ser finalista en su competición, estrenándose además en la modalidad de compuesto, que, a tenor de su tercera posición final, y haciéndolo además, delante de su afición.