Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Elías Montenegro, del Arco Narón, de la primera plaza de Liga al oro en As Pontes

El Trofeo Sílex vivió el debut en compuesto del olímpico Daniel Castro

Redacción
10/12/2025 20:42
Montenegro, en el centro, brilló en el pabellón de A Fraga
Montenegro, en el centro, brilló en el pabellón de A Fraga
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Casi un centenar de deportistas secundaron la vigésimo sexta edición del Trofeo Sílex de As Pontes, el más longevo de Galicia y cuyo triunfo quedó prácticamente en casa. Fue el todavía júnior Elías Montenegro el que se erigió como el vencedor en el torneo principal de la villa, disputado en rondas a muerte súbita a tres flechas, en una cita a la que acceden los dieciséis mejores nombres –independientemente de edad o sexo– del “round” previo de tres series en diana trébol. 

El del Arco Narón alcanzó la última tirada, en la que la puntuación mínima exigida era de 29 –sobre 30– una cifra que consiguió el naronés para proclamarse vencedor ante Francisco Redondo –Seurri–. Una fase final en la que también estuvieron sus compañeras Lía Lage y Lúa Teijeiro, tercera y primera sub 18 en el “round”, quedando apeadas en la segunda y penúltima entrada respectivamente.

Una ronda final en la que asimismo estuvo el olímpico Daniel Castro, de la entidad anfitriona. El local se quedó a escasos milímetros de ser finalista en su competición, estrenándose además en la modalidad de compuesto, que, a tenor de su tercera posición final, y haciéndolo además, delante de su afición.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

La marea amarilla y azul disfrutó de la élite de la disciplina

Conexión directa Narón-Cangas con más de 50 aficionados amarillos en O Gatañal
Redacción
La carrera ferrolana contó con más de 200 participantes

Exhibición naronesa de Jose Manuel Rouco y Carlos Aguilar en Esmelle
Redacción
Blanca Millán, en la pista italiana

Aperitivo para el Baxi Ferrol ante el GEAS en tierras milanesas (62-81)
Miriam Tembrás
Entrevista Henrique Dacosta

“Mortes con argumento”, el thriller de Henrique Dacosta ambientado en el paisaje de la zona, se expone en Canido
Redacción