+Deportes

Conexión directa Narón-Cangas con más de 50 aficionados amarillos en O Gatañal

El club local acudió al duelo que midió a los anfitriones con el Granollers

Redacción
10/12/2025 20:37
La marea amarilla y azul disfrutó de la élite de la disciplina
La marea amarilla y azul disfrutó de la élite de la disciplina
Cedida
No hubo balonmano el pasado fin de semana en A Gándara o Campo da Serra, pero el Narón sí que pudo disfrutar de una auténtica fiesta de la disciplina. Medio centenar de aficionados de la entidad local llenaron parte de las gradas de O Gatañal para ver el duelo entre el Cangas y el Granollers. Una gran iniciativa para que la afición por este deporte siga creciendo.

