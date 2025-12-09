Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Los siete magníficos de Narón que estarán en el Estatal

La presencia local en Tarragona se completa con una Sofía Couce que ganó en Andalucía

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
09/12/2025 20:47
Imagen de la delegación naronesa en Pontevedra
Imagen de la delegación naronesa en Pontevedra
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Casi una decena de canteranos del Narón TM consiguieron su billete para el Torneo Estatal del próximo febrero, llevando a cabo una gran actuación en el Preestatal dirimido en el pabellón Príncipe Felipe de Pontevedra. 

Una presencia naronesa que habrá desde los más jóvenes, de la mano de Noelia Novo en la cita benjamín, hasta los más experimentados, con el pase a esta competición de José Piñeiro en M60. Bella Martín y Celia Sanz llegarán a la competición de Tarragona tras haberse aupado a la primera posición en los cuadros de edad alevín e infantil, respectivamente, con su compañera Lucía Saura firmando la segunda en cadete. Una lista de locales que, al otro lado de la península, se une Sofía Couce, ganadora en la competición de Andalucía. 

Sofía Couce, en el centro, también logró en Andalucía su billete
Sofía Couce, en el centro, también logró en Andalucía su billete
Cedida

Una lista de participantes naroneses que completan la juvenil Candela Montero y la sub 21 Julia Guerra, mientras que sus compañeros Hao Li, Valeria Piñón, Aarón Roca, Brais Rodríguez y Enzo López, a pesar de su actuación no lograron el pase. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Fuertes y su compañeros, en la cita catalana

Iago Fuertes cierra el año con un nuevo triunfo
Redacción
Álvaro Giménez, durante el duelo ante los tinerfeños

Racing de Ferrol, Tenerife y Efesé, cabeza de ratón en Primera RFEF
Redacción
Escola Aberta

Retratos a mascotas solidarios, concursos y mucho más, esta Navidad con la Escola Aberta
Rita Tojeiro Ces
As proxeccións de "Ratiña" inclúense no programa “Outono das Artes” da Deputación

“Ratiña”, a curtametraxe sobre o acoso escolar no ámbito familiar, proxéctase en Fene e Neda
Redacción