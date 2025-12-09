Los siete magníficos de Narón que estarán en el Estatal

Imagen de la delegación naronesa en Pontevedra Cedida

Casi una decena de canteranos del Narón TM consiguieron su billete para el Torneo Estatal del próximo febrero, llevando a cabo una gran actuación en el Preestatal dirimido en el pabellón Príncipe Felipe de Pontevedra.

Una presencia naronesa que habrá desde los más jóvenes, de la mano de Noelia Novo en la cita benjamín, hasta los más experimentados, con el pase a esta competición de José Piñeiro en M60. Bella Martín y Celia Sanz llegarán a la competición de Tarragona tras haberse aupado a la primera posición en los cuadros de edad alevín e infantil, respectivamente, con su compañera Lucía Saura firmando la segunda en cadete. Una lista de locales que, al otro lado de la península, se une Sofía Couce, ganadora en la competición de Andalucía.

Sofía Couce, en el centro, también logró en Andalucía su billete Cedida

Una lista de participantes naroneses que completan la juvenil Candela Montero y la sub 21 Julia Guerra, mientras que sus compañeros Hao Li, Valeria Piñón, Aarón Roca, Brais Rodríguez y Enzo López, a pesar de su actuación no lograron el pase.