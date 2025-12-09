Iago Fuertes cierra el año con un nuevo triunfo

Fuertes y su compañero, en la cita catalana Cedida

El naronés Iago Fuertes tuvo su propio regalo de Navidad con el título logrado en el FIP Promises El Prat Barcelona II. Una primera posición con la que Fuertes cierra otro exitoso gran año, en esta ocasión consiguiendo la primera posición en una categoría superior a la suya. Formando en el cuadro sub 18 con Marcel Font, este sólido tándem no tuvo rival en las pistas catalanas.

De hecho, Fuertes y su compañero ganaron todos los encuentros que disputaron y no cedieron ningún set, redondeando este camino con el triunfo por 6-3 y 6-4 ante Alejandro Merino y Javi Pérez. Fuertes cierra el año entrenando en Academia Nox Future en Mataró para regresar a casa y volver a Barcelona en enero.