Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Iago Fuertes cierra el año con un nuevo triunfo

El naronés se impuso en Cataluña en la cita internacional sub 18

Redacción
09/12/2025 20:51
Fuertes y su compañeros, en la cita catalana
Fuertes y su compañero, en la cita catalana
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El naronés Iago Fuertes tuvo su propio regalo de Navidad con el título logrado en el FIP Promises El Prat Barcelona II. Una primera posición con la que Fuertes cierra otro exitoso gran año, en esta ocasión consiguiendo la primera posición en una categoría superior a la suya. Formando en el cuadro sub 18 con Marcel Font, este sólido tándem no tuvo rival en las pistas catalanas. 

De hecho, Fuertes y su compañero ganaron todos los encuentros que disputaron y no cedieron ningún set, redondeando este camino con el triunfo por 6-3 y 6-4 ante Alejandro Merino y Javi Pérez. Fuertes cierra el año entrenando en Academia Nox Future en Mataró para regresar a casa y volver a Barcelona en enero.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Imagen de la delegación naronesa en Pontevedra

Los siete magníficos de Narón que estarán en el Estatal
Miriam Tembrás
Álvaro Giménez, durante el duelo ante los tinerfeños

Racing de Ferrol, Tenerife y Efesé, cabeza de ratón en Primera RFEF
Redacción
Escola Aberta

Retratos a mascotas solidarios, concursos y mucho más, esta Navidad con la Escola Aberta
Rita Tojeiro Ces
As proxeccións de "Ratiña" inclúense no programa “Outono das Artes” da Deputación

“Ratiña”, a curtametraxe sobre o acoso escolar no ámbito familiar, proxéctase en Fene e Neda
Redacción