+Deportes

Últimas horas para inscribirse en una Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros que cuenta ya con casi 700 participantes

La tradicional carrera se disputa el próximo domingo 14 con salida en Neda

Redacción
08/12/2025 18:55
El local Juan Rejas, en la competición del pasado año
El local Juan Rejas, en la competición del pasado año
Jorge Meis
Con casi 700 nombres ya inscritos en la que será la trigésimo novena edición de la Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros, las personas más rezagadas todavía están a tiempo para participar en esta clásica cita del calendario gallego del próximo domingo día 14.

El plazo para anotarse en la prueba finaliza este miércoles día 10 a las 23.59 horas, a realizarse en la web de Carreiras Galegas, con un coste de siete euros para la cita absoluta de 21 kilómetros. Ésta tomará la salida desde el Camiño do Regueiro, en Neda, a las 10.00 horas, y pasará por los concellos de Fene, Ferrol y Narón. Asimismo, habrá citas de base que tendrán lugar en las inmediaciones de la meta, para las que la inscripción es gratuita.

