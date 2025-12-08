Pablo Mera, referente de su generación, MVP en el Torneo Internacional de Íscar

Mera, con el trofeo que lo acredita como el más destacado de la cita Cedida

El ferrolano Pablo Mera volvió a brillar vistiendo la indumentaria de la selección española de baloncesto. El deportista, formado en la base del Basket School Ferrol y en su tercera campaña en las filas del Real Madrid, fue el encargado de dirigir al combinado estatal hasta la victoria en el prestigioso Torneo Internacional de Íscar sub 16, por el que pasaron nombres como Rudy Fernández, Ricky Rubio o los hermanos Hernangómez. Una pista que en las últimas horas pisó un Pablo Mera que sigue demostrando su calidad y haciendo camino hacia la élite.

El local celebró el triunfo de su combinado al alcanzar la final de esta importante cita con el combinado de Italia como partenaire, al que doblegó con un acertado juego exterior (95-86). Un duelo en el que “Mera se confirmó como uno de los referentes de la generación”, como señala la propia Federación Española, destacando entre otras cifras sus 24 puntos y 29 de valoración en 32 minutos en pista.

El ferrolano fue el MVP de este duelo y de toda una competición en la que brilló desde el primer partido ante Turquía (91-66) y ante Alemania (89-73), con 25 puntos y 23 de valoración en el primero y doce y 18 en el segundo. Ahora, Mera cambiará la vestimenta roja española por la blanquiazul gallega, para formar con el equipo autonómico en el Nacional de inicios de año.