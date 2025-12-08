Mi cuenta

+Deportes

El atleta Bruno Castro completa el póker de récords autonómicos

El ferrolano, en las filas del Coruña Comarca, participó con el Sada en un Estatal sub 16 en el que rompió el registro "indoor" de longitud

Redacción
08/12/2025 18:47
Castro, a la izquierda, con su técnico Tomás Pérez
D. Alexandre
El ferrolano Bruno Castro sigue inscribiendo su nombre como uno de los atletas más prometedores del panorama autonómico y nacional. El deportista ha conseguido completar una exigente hoja de ruta sub 16, consiguiendo en el Campeonato de España sub 16 por clubes el único récord gallego que le faltaba en su palmarés.

Castro, con sus compañeros de la formación sadense, sextos en la general
Castro, enrolado en las filas del Coruña Comarca compitió en esta cita con el Sada –único equipo gallego en liza–, y realizó un increíble salto en las instalaciones cubiertas de Gallur, con un mejor intento de 6,82 metros en su tercera ocasión en el concurso de salto de longitud.

Bruno Castro, atleta ferrolano: “Estoy contento con los récords, pero puedo hacerlo mejor”

Esta cifra no sólo le dio al atleta la primera posición en la clasificación final, sumando unos importantísimos puntos para su entidad, sino que también supone un nuevo mejor registro autonómico, superando al del ourensano Aarón Pérez, de 6,57 metros. Una nueva gesta que Castro suma a las mejores marcas autonómicas con las que ya cuenta en triple salto, tanto en pista cubierta como al aire libre, y también en longitud “outdoor”. Esta última en una excepcional Gallego de Santiago disputado el pasado mes de junio.

