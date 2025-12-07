Tres puntos ponteses en un controvertido partido en Alba de Tormes
O Esteo ganó por 4-9 un partido que fue suspendido dos veces siguiendo el Protocolo Antiviolencia
Fue O Esteo el que volvió al camino del triunfo en la complicadísima visita a Alba de Tormes. Lo hizo en un encuentro de locura, especialmente en la segunda mitad, después de que al descanso se llegase con un ajustado 1-2.
Eso sí, antes de alcanzar el intermedio los colegiados activaron el primer nivel del Protocolo Antiviolencia por protestas reiteradas de un aficionado local contra ellos, como señalan en un acta que asimismo recoge los siete minutos que estuvo parado en el final del segundo tiempo, ya en segundo nivel, por insultos.
Ficha técnica (4-9)
Piensos Durán Albense: Carlos Morales, Juan Diego, Jorge Blázquez, Daniel Ratero –equipo inicial–, Marcos, Galán, Caminero, Herrero, Roberto, Marcos Martín, Sergio y Postigo.
O Esteo: Regue, Jandro, Matos, Adri, Rubén –equipo inicial–, Troncho, Cokito, Sergio, Gael y Adrián.
Goles: 0-1, min. 4: Matos; 1-1, min. 17: Marcos Martín; 1-2, min. 18: Adrián; 2-2, min. 22: Álvaro Morales; 2-3, min. 25: Adri; 3-3, min. 26: Sergio, en propia puerta; 3-4, min. 27: Sergio; 3-5, min. 28: Jandro; 3-6, min. 28: Regue; 3-7, min. 31: Regue; 3-8, min. 33: Cokito; 3-9, min. 34: Adri, doble penalti; 4-9, min. 36: Sergio Sánchez.
Árbitros: Miguel Cazón, Jorge Petite y Rodrigo Martínez. Amonestaron con amarilla a los locales Carlos, Ratero, Galán, Raúl y Jorge, así como a los visitantes Regue, Sergio y Rubén.