Viaje a Salamanca de O Esteo para romper la mala racha

Los locales cuentan con dos puntos de renta sobre el Piensos Durán Albense Jorge Meis

Tras una victoriosa senda de seis duelos invicto, O Esteo quiere salir ahora de otra más farragosa en la que se encuentra. Cuatro duelos sin conocer la victoria –contando el choque copero ante el Noia de Primera– es suficiente para los de Iván López que visitan la siempre complicada cancha del Piensos Durán Albense –18.00 horas, Municipal–.

Un rival muy sólido en casa, muy vertical y ante el que los ponteses tendrán que desplegar una firmeza defensiva que ya demostraron y, especialmente “aproveitar as ocasión que teñamos”, como señalaba el preparador del grupo local antes de un duelo por las primeras posiciones del grupo, ya que los de la villa sólo aventajan a su rival del sábado en dos puntos.