+Deportes

Ortigueira se prepara para una nueva bandera de bateles

Más de 200 deportistas secundarán el próximo sábado 13 este evento en la ría local

Redacción
05/12/2025 19:23
Un momento de la presentación del evento
Un momento de la presentación del evento
Cedida
Las aguas de Ortigueira se preparan para las banderas de bateles Ortigueira Boga Folk y Merluza do Norte, unas iniciativas que tendrán lugar el próximo sábado día 13 de este mes y que forman parte de la II Xornada Mariñeira da Pesca ao Deporte Pequen@s Mariñeir@s. 

Más de 200 deportistas de clubes como Ares, A Cabana, Mugardos, Cabo de Cruz y Celeiro secundan esta cita que fue presentada hoy por el alcalde de la villa, Valentín Calvín; la edil de Deportes, Isabel Rego y el presidente del Remo Revolución, Diego Rodríguez. La cita está organizada por la Cofradía de Espasante y quiere, entre otros objetivos, “poner en valor e impulsar o deporte autóctono galego do remo en banco fixo”.

