Ortigueira se prepara para una nueva bandera de bateles

Un momento de la presentación del evento Cedida

Las aguas de Ortigueira se preparan para las banderas de bateles Ortigueira Boga Folk y Merluza do Norte, unas iniciativas que tendrán lugar el próximo sábado día 13 de este mes y que forman parte de la II Xornada Mariñeira da Pesca ao Deporte Pequen@s Mariñeir@s.

Más de 200 deportistas de clubes como Ares, A Cabana, Mugardos, Cabo de Cruz y Celeiro secundan esta cita que fue presentada hoy por el alcalde de la villa, Valentín Calvín; la edil de Deportes, Isabel Rego y el presidente del Remo Revolución, Diego Rodríguez. La cita está organizada por la Cofradía de Espasante y quiere, entre otros objetivos, “poner en valor e impulsar o deporte autóctono galego do remo en banco fixo”.